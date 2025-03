Encontro só para mulheres

O abandono de carrinho é um dos maiores desafios enfrentados pelas lojas virtuais brasileiras. A taxa de desistência representa uma perda significativa de receita e desperdício de esforço. Entender as razões por trás desse comportamento é essencial para criar estratégias eficazes de recuperação e aumentar as conversões. De acordo com uma pesquisa da Baymard Institute, 48% dos clientes abandonam o carrinho por conta de valores finais mais altos do que o esperado. Além disso, a demora na entrega também é um fator crucial, o que é confirmado por levantamento da Yampi, segundo o qual 36,5% dos carrinhos são abandonados devido a este problema. No Brasil, a taxa de abandono de carrinhos no e-commerce pode chegar a 82%, segundo dados do E-commerce Radar.

Uma semana especial

O Divisa Experience Resort, de São Francisco de Paula, preparou uma semana de programação especial de Páscoa para quem busca descanso e lazer durante o feriado. Com atividades para adultos e crianças, entre os dias 16 e 21 de abril, o resort promoverá uma série de atrações que incluem competições, atividades ao ar livre e shows musicais. Mais informações no site: https://divisaresort.com.br/ .

New Móveis Planejados

A New Móveis Planejados, referência em Caxias do Sul há 16 anos, reabre sua unidade com nova identidade visual que destaca seu design moderno e funcional. Sob a liderança da lojista Jaqueline Zietolie Fiorelli, a loja do Grupo Unicasa irá promover encontros exclusivos entre fevereiro e abril, reunindo clientes e profissionais de arquitetura e design para celebrar essa nova fase e reforçar os diferenciais de atendimento, produtos e serviços.

IGP-M recua para -34%

O Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) caiu para -0,34% em março, apresentando expressivo recuo em relação a fevereiro, quando havia registrado alta de 1,06%. Com esse resultado, o índice acumula alta de 0,99% no ano e 8,58% nos últimos 12 meses. Em março de 2024, o IGP-M registrou uma queda de 0,47% no mês, acumulando redução de 4,26% em 12 meses. O IGP-M é usado para reajustar aluguéis. Por isso, é popularmente conhecido como a inflação do aluguel.

Soprano na Feicon 2025

A Soprano estará, mais uma vez, na Feicon, maior evento de arquitetura e construção civil da América Latina. A edição deste ano ocorrerá em abril, em São Paulo. Por meio das unidades de Materiais Elétricos e Fechaduras e Ferragens, a marca gaúcha vai interagir com clientes e apresentar uma série de novidades em seu portfólio.

Atentos à nova taxa Selic

Entre uma tarefa e outra no campo, o produtor rural por certo está atento ao celular acompanhando as notícias mais recentes do cenário político-econômico brasileiro. Se por um lado a safra de grãos 2024/2025 sinaliza novo recorde na produção nacional em 328,3 milhões de toneladas, segundo a Conab, o anúncio da elevação da taxa Selic para 14,25% ao ano gera certa apreensão e exigirá um planejamento ainda mais preciso.

Reforma tributária na transição

O Fecomércio-RS Debate do mês de abril vai trazer no dia 22 o tema "Reforma Tributária - transição na prática". Periodicamente, o Debate promove o diálogo sobre aspectos importantes da economia gaúcha entre especialistas e empresários, e, nesta edição, terá como convidados o ex-presidente do Sescon-RS, Flávio Ribeiro, o subsecretário da Receita Estadual, Ricardo Neves, e o auditor-fiscal da Receita Federal, Marcos Flores. O evento será na sede da organização, a partir das 11h30min, e as inscrições podem ser feitas no site da entidade.