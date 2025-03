A perda auditiva vai dobrar

A perda auditiva é um problema crescente em todo o mundo. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), atualmente, cerca de 466 milhões de pessoas convivem com dificuldades auditivas, número que pode dobrar até 2050. A Amplisound, referência no setor há 27 anos, acumula quase 75 mil atendimentos e segue expandindo sua atuação no RS. Com oito unidades próprias e mais de 20 pontos parceiros, a empresa tem acompanhado as mudanças no perfil dos pacientes e os avanços tecnológicos que tornam os aparelhos auditivos cada vez mais discretos e adaptáveis.

Os 5 anos de Mr. Estoque

Mr. Estoque, plataforma de atacado online da UnidaSul, completa cinco anos de operação. A empresa registrou um crescimento de 12% no faturamento em 2024 comparado a 2023, impulsionado pelo aumento da demanda em compras digitais e pela ampliação do mix de produtos. Para 2025, ela projeta expansão de 10% com um modelo de negócios focado na conveniência e economia.

Café da Catedral comemora

O Café da Catedral preparou uma programação especial para comemorar os 253 anos de Porto Alegre, que reúne música, história, arte e um toque de mistério. Localizado em um dos pontos mais emblemáticos da capital - entre o Palácio Piratini e a Catedral Metropolitana -, o espaço convida porto-alegrenses e turistas a viverem experiências únicas entre os dias 28 e 30 de março. A agenda de eventos começa nesta, com a abertura de duas exposições no Salão Nobre da Catedral Metropolitana.

Passeio da AACD Porto Alegre

A AACD Porto Alegre, em parceria com o parque Terra Mágica Florybal, realizará no próximo dia 9 de abril um passeio para 40 pacientes de todas as idades da instituição. É para proporcionar uma experiência inclusiva e adaptada, viabilizando a pessoas com mobilidade reduzida momentos de lazer e diversão em ambiente acolhedor e acessível.

Qualificação profissional

A CenterSteel oferece cinco vagas gratuitas para o curso de Light Steel Frame, sistema construtivo de aço galvanizado, que acontece de 31 de março a 04 de abril em Porto Alegre. As vagas são para atingidos pelas enchentes do ano passado, em vulnerabilidade social e com renda de até dois salários mínimos.

Circuito Senac gastronomia

A Serra Gaúcha foi palco de três grandes eventos nos dias 24, 25 e 26 de março. O Circuito Senac de Gastronomia, que passou por Caxias do Sul e Bento Gonçalves, encerrou nesta quarta-feira em Gramado. O evento contou com a participação especial do chef Claude Troisgros, que preparou receitas exclusivas com ingredientes típicos da região.

Gestores do Sicredi na China

Grupo de gestores do Sicredi embarca, no início de abril, para uma imersão internacional na China. Serão mais de 10 dias de visitas entre Pequim e Shangai, onde buscarão no gigante asiático a troca de experiências sobre inovação e tecnologia, além de tendências para o futuro das finanças no maior mercado fintech do mundo. A China também é líder em modelos digitais.

A melhor cervejaria do Estado

A Brewine Leopoldina, cervejaria artesanal do Grupo Famiglia Valduga, com sede em Garibaldi, destacou-se em duas importantes competições do setor cervejeiro: o Concurso Brasileiro de Cervejas, realizado em Blumenau (SC), e o CBC Brasil 2025, em Balneário Camboriú (SC). Ao todo, a marca conquistou 19 prêmios, entre itens conhecidos e rótulos ainda não lançados. No CBC Brasil 2025, a Brewine Leopoldina foi reconhecida como a 3ª Melhor Cervejaria do Brasil e, pelo segundo ano consecutivo, eleita a Melhor Cervejaria do Rio Grande do Sul.