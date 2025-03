Novo app para prefeituras

A Govbr acaba de lançar a Plataforma 360, novo app de atendimento para as prefeituras que usam suas soluções de governança para gestão pública. A plataforma dá acesso a mais de 100 serviços especializados da Govbr, permitindo ao usuário uma conexão rápida aos canais de suporte da empresa, e uma jornada mais prática e intuitiva. Entre as novidades estão a ferramenta de Gestão de Demandas, na qual o usuário pode abrir chamados de suporte de maneira prática, e um portfólio completo organizado por áreas de negócios, que permite ao usuário identificar rapidamente os serviços disponíveis, incluindo os que não são do dia a dia dos servidores.

É a Mostra Noivas de 2025

O Blue Tree Towers Millenium Porto Alegre e o Blue Tree Towers Caxias do Sul vão marcar presença na Mostra Noivas 2025, feira de tendências e novidades para o mercado de casamentos, que acontece em Porto Alegre, entre 11 e 13 de abril, no Centro de Eventos BarraShoppingSul, com estande próprio e ofertas especiais. A mostra promove a aproximação entre as empresas de eventos sociais e os visitantes, aumentando as redes de relacionamento e favorecendo a geração de negócios.

Plaza Talks no São Rafael

Nesta quinta-feira, às 19h30min, inicia o Plaza Talks no São Rafael Hotel. O primeiro evento desse ano terá como tema a Inteligência Artificial. A série de encontros busca reunir profissionais liberais, estudantes, hóspedes e o público em geral, fomentando o debate em diferentes áreas e garantindo o aprimoramento profissional. O evento apresenta três palestrantes especialistas no tema. Entrada gratuita.

Concurso de moda feminina

As estudantes do curso de Moda da Universidade de Caxias do Sul Bruna Ferreira da Silva, Luana Giacomin Galafassi, Mariana Isoton e Marília Valmorbida De Cezaro foram selecionadas para participar do Concurso dos Novos - DFB Festival 2025. A UCS foi a única instituição da Região Sul selecionada para participar do concurso, acompanhada de outras sete universidades. As alunas vão apresentar uma coleção composta por oito looks.

Embalagens sustentáveis

Referência no delivery online, o iFood é o mais novo parceiro do Cazoolo, laboratório de design da Braskem para o desenvolvimento de embalagens sustentáveis. Em um primeiro movimento, a parceria visou validar uma embalagem retornável para, no futuro, chegar na fase de planejamento do piloto. A iniciativa visa diminuir o descarte de resíduos no delivery e incentivar o consumo consciente, sem deixar de lado a experiência do consumidor.

Menos 22% de ovos de Páscoa

A produção de ovos de Páscoa para 2025 cairá 22% devido à alta de 180% nos preços do cacau. A previsão é de 45 milhões de unidades, contra 58 milhões em 2024, segundo a Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (Abicab). A crise do cacau, exacerbada por fatores climáticos e doenças, leva à escassez do produto, elevando os custos e afetando o consumo. O impacto é visível no aumento dos preços dos chocolates, com alta de 16,53% no último ano.

Inteligência climática em shoppings

Os fenômenos meteorológicos cada vez mais intensos, como as recentes ondas de calor, estão impactando a gestão e a operação dos shopping centers e já influenciam 70% das decisões de compra dos consumidores. Esse cenário levou a consultoria Connect Malls e a Climatempo a desenvolverem o projeto "Fique no Clima do Seu Shopping", já em operação em duas das principais administradoras do Brasil: a Gazit Brasil e a Allos. É para trazer ao ambiente dos shoppings, o mais inovador em tecnologia de monitoramento de alerta e previsão do tempo.