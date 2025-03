Indústria audiovisual em debate

Na semana em que é comemorado o Dia do Cinema Gaúcho, o Sindicato da Indústria Audiovisual do RS (SIAV) promove em Porto Alegre um evento para a criação de novas conexões, debate e a proposição de ações para impulsionar o desenvolvimento do audiovisual no estado. Hoje, a agenda inclui três atividades. Pela manhã, no Capitólio, as Mesas-redondas sobre Visão e Planejamento para o Audiovisual Gaúcho; e Tendências, Políticas e Mercado Audiovisual. À tarde, na Casa de Cultura Mário Quintana, Construindo Redes e Fortalecendo os Ecossistemas.

Um centro de informática

Após perder 275 equipamentos eletrônicos nas enchentes de 2024, o Núcleo Belém Novo, onde funciona o Centro de Recondicionamento de Computadores do Ministério das Comunicações, no RS, foi reconstruído. O espaço recebeu doações de máquinas obsoletas de bancos e a ajuda de alunos formados que se tornaram voluntários, o Centro agora conta com 460 computadores recondicionados, prontos para serem doados a escolas públicas, associações com projetos de inclusão digital e comunidades carentes do Estado.

A Ulbra reforçou seu time

A Ulbra reforçou seu time de profissionais com expertise nas áreas administrativa, acadêmica e comercial para qualificar a gestão e reestruturar a instituição. Como fruto desse trabalho, já alcançou a marca de 7,5 mil matrículas nos primeiros três meses de 2025. O número é 97,3% superior ao registrado no mesmo período de 2024.

O Hospital Banco de Olhos

O Hospital Banco de Olhos São Pietro (HBO) de Porto Alegre completa 69 anos no fim do mês de março. Há mais de seis décadas, a instituição é o maior centro dedicado exclusivamente à oftalmologia do Sul do país e uma referência no mercado da saúde nacional, além de ser o maior prestador de serviços para o SUS nesse segmento no Rio Grande do Sul. É o terceiro aniversário celebrado junto ao Grupo São Pietro Hospitais e Clínicas, desde a concessão realizada no primeiro trimestre de 2022.

Mais Médicos para o Estado

O Rio Grande do Sul irá receber um reforço na atenção primária à saúde com a ampliação do programa Mais Médicos. A partir de abril, o estado contará com mais 76 profissionais formados no exterior, que estão concluindo o Módulo de Acolhimento e Avaliação (MAAv). Esses médicos serão distribuídos entre 33 municípios, reforçando o atendimento de populações em áreas de maior vulnerabilidade. Atualmente, o RS tem 1.755 vagas ativas no Mais Médicos, sendo 1.506 ocupadas.

Fort Atacadista abre em NH

O Fort Atacadista, do grupo Pereira, sétimo maior grupo de varejo do País, abre hoje às 8h no bairro Operário de Novo Hamburgo a primeira loja da rede no Vale dos Sinos com variedade de produtos incluindo hortifrutigranjeiros, pães e carnes e o reconhecido preço baixo praticado nas mais de 60 lojas da rede em todo o Brasil. O Grupo Pereira planeja inaugurar mais unidades do Fort Atacadista no RS, entre elas, em Gravataí, Porto Alegre e Erechim.

Chef Roberta Sudbrack de volta

O Restaurante Ocre, novo projeto da premiada chef gaúcha Roberta Sudbrack, abre as suas portas no dia 3 de abril no Wood Hotel, em Gramado, sob a chancela da Coleção Casa Hotéis. A proposta aposta no "luxo do simples", com ingredientes frescos e orgânicos, além de um inédito Bar de Charcutaria na cidade. Conhecida pela execução impecável e criatividade única, a chef convida hóspedes e visitantes a vivenciar sabores locais e brasileiros, em um ambiente acolhedor e vibrante. É um marco na cidade!