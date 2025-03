O encontro da construção

A partir desta terça-feira, cerca de 200 expositores apresentarão as principais novidades, tendências e inovações do setor para profissionais da construção civil, incorporadoras e construtoras, realização da gaúcha Sul Eventos. É a 2ª Construsul BC - Feira da Indústria da Construção e Acabamento que ocupará os dois pavilhões do Expocentro Júlio Tedesco, em Balneário Camboriú (SC). O evento vai até o dia 28, sempre das 13h às 21h, e tem credenciamento gratuito pelo site oficial www.feiraconstrusulbc.com.br. A projeção é movimentar R$ 330 milhões em negócios e reunir mais de 20 mil visitantes.

Entre as novidades do setor, estão os tijolos ecológicos, produzidos a partir de materiais reciclados ou fontes renováveis, que oferecem uma alternativa eco-friendly à construção convencional. Outra é o bioconcreto, que substitui o cimento convencional e é bem mais sustentável. Além de contribuir para diminuir resíduos, esses materiais promovem a sustentabilidade da fase de produção ao final de sua vida útil.

O Blue Tree Towers Millennium Porto Alegre é um dos apoiadores do Rota Rara - Experiência de Vinhos, uma das principais degustações de vinhos de Porto Alegre. O evento será realizado nos dias 28 e 29 de março, das 17h às 23h, no Vista Pontal, um dos mais novos espaços da cidade. E para quem vai para prestigiar o Rota Rara, o hotel oferece desconto de até 20% na hospedagem: basta usar o promocode "Rotarara" nas reservas.

Cinco anos após a pandemia de Covid-19, 55% dos gaúchos que se mudaram para uma residência com área externa, como varanda, quintal ou jardim, durante o isolamento social permanecem no mesmo endereço. Entre os que voltaram atrás, 63% citam alterações nas prioridades e 24% mudanças na rotina, incluindo a retomada das atividades fora do lar. Outros 13% relataram questões financeiras. Os dados são da Loft e da Offerwise. Foram ouvidas 1.314 pessoas entre 1º e 7 de março de 2025.

No estado com maior índice de envelhecimento no País, a RS-Prev celebra a marca de 3,5 mil participantes no RS-Futuro, plano de benefícios do servidor público estadual. O patrimônio atual é de

R$ 189 milhões. Além da transparência e da confiabilidade, marcas da RS-Prev, a ferramenta de adesão on-line e a modernização são fatores que proporcionaram a conquista.

Em 2024 o mercado livre propiciou a seus consumidores R$ 55 bilhões de economia nos gastos com energia elétrica, resultado proporcionado por um consumo médio de 28.386 MW médios, volume anual recorde no histórico de demanda dos consumidores livres. A VR Energia, uma das empresas que se destaca nesse cenário, está oferecendo uma oportunidade interessante para empresários gaúchos que desejam migrar para esse novo modelo de fornecimento de energia.

Com mais de 60 anos de tradição, a indústria gaúcha DaColônia não para de inovar, com matérias-primas selecionadas e processos tecnológicos inovadores. Nesta semana, levou novidades das marcas Amendo Power, DacoPRO e DaColônia para a 35ª SRE Super Rio Expofood, no Rio de Janeiro (RJ). Aliás, ela é líder nacional na categoria pastas de amendoim com a marca Amendo Power, detendo 32,2% de market share (Scanntech). E está lançando barrinhas fonte de proteína com opções veganas, sem conservantes e aditivos, e adoçadas com tâmara. Outra novidade é o Cri-Cri com o sabor Cacau, mirando a Páscoa.