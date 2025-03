Será na segunda-feira a divulgação da pesquisa Marcas de Quem Decide, promovida pelo Jornal do Comércio. O evento acontece a partir das 8h no Teatro Fiergs, em Porto Alegre. O levantamento traz um panorama da economia do Rio Grande do Sul, mostrando quem está à frente em mais de 70 setores do setor produtivo. Tradicionalmente, empresários, executivos e lideranças das marcas gaúchas mais lembradas e preferidas participam da apresentação, que também é uma oportunidade de networking. A pesquisa do JC é elaborada partir de entrevistas realizadas pelo Instituto Pesquisas de Opinião (IPO). Uma das novidades deste ano é a categoria Marca Símbolo da Retomada Econômica.

Serra estará presente

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) não realizará sua tradicional reunião-almoço na próxima segunda-feira, 24 de março. E o motivo é especial: os dirigentes da instituição virão a Porto Alegre para participar da premiação Marcas de Quem Decide. A CIC Caxias do Sul concorre na categoria Entidade Empresarial nesta 27ª edição da pesquisa realizada pelo JC.

Preço e promoções decisivos

De acordo com a pesquisa mais recente da SKIM, empresa global de consultoria especialista em análises avançadas do comportamento do consumidor, preço e promoções se tornaram ainda mais decisivos para o consumo do latino-americano em 2024. Em números, 72% dos consumidores afirmam que o preço influenciou mais suas compras na comparação com 2023 e 66% dizem que as promoções passaram a ter o peso maior na decisão de compra.

Atendimento personalizado

A Delta Global, especializada em soluções para gestão de frotas e tecnologia, participa da Brasesul, em Porto Alegre. No evento, um dos maiores do mercado de seguros do País, a empresa apresenta o sistema Assist, solução desenvolvida com tecnologia própria e que conta com Inteligência Artificial para proporcionar atendimento personalizado. A Delta Global é agora parte da Rands - vertical de Soluções Financeiras e Serviços da Randoncorp.

No RS as cheias mais abruptas

Uma modelagem hidrológica desenvolvida pelo Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Ufrgs indica que o Estado tem as cheias mais abruptas do País, com rios que sobem muito e de maneira muito rápida. Essa condição se torna preocupante diante da previsão de inundações mais intensas e frequentes em razão das mudanças no clima.

Inspirando novas parcerias

Inspirado no Amplifica RS, programa gratuito de mentoria do Conselho Regional de Administração do RS aos empreendedores que tiveram seus negócios afetados pelas enchentes de 2024, o Ministério do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte firmou parceria com o Conselho Federal de Administração. O objetivo do acordo, selado recentemente em Brasília, é facilitar o acesso de profissionais de Administração a ferramentas de gestão e capacitações visando o aprimoramento de micro e pequenas empresas.

100 litros de vinho direto da barrica

O VinoLab promove no dia 5 de abril a 4ª edição da Festa da Barrica, evento realizado na Enoteca do Casa da Montanha, em Gramado. Como de costume, os participantes terão a oportunidade única de degustar 100 litros de vinhos diretamente das barricas, com blends exclusivos criados pelas vinícolas Casa Eva e RAR especialmente para a ocasião. Esses rótulos não estarão disponíveis em outro lugar - a única chance de apreciá-los é participando do evento. A banda Jazz Cinnamon embala a noite, enquanto o menu do VinoLab é oferecido em porções especiais.