Segunda maior safra de uvas

A Cooperativa Vinícola Aurora acaba de receber a segunda maior safra das últimas duas décadas. Entre o final de dezembro e a primeira quinzena deste mês, foram colhidos 71,6 milhões de quilos de uva, um volume 42,35% superior ao da vindima de 2024, quando foram colhidos 50,3 milhões de quilos. Somente em 2021 a quantidade de uvas cultivadas pelas 1,1 mil famílias cooperadas foi maior do que em 2025, quando atingiu 90 milhões de quilos, um recorde histórico. Além de recuperar as perdas do último ano, quando houve uma quebra de 28,6%, a colheita de 2025 também foi marcada pela qualidade da matéria-prima.

Produtos de excelência

Desde o cultivo no campo até a chegada aos três pontos de recebimento da cooperativa, as uvas apresentaram excelente nível de açúcar (grau babo), sanidade e outros parâmetros técnicos que garantem a elaboração de produtos de excelência. Segundo a Aurora, a safra foi muito boa para a elaboração de vinhos jovens e de rótulos com potencial de guarda. Os sucos de uva também surpreenderão os consumidores.

Os vinhos para o outono

Com a chegada do outono em março, o Brasil entra num período de transição entre o calor intenso do verão e as temperaturas mais frias do inverno. A estação traz um clima mais ameno, um ar mais seco e uma paleta de tons terrosos na natureza. A hora é de aproveitar a mudança e celebrar o fim do calorzão, com vinhos que combinam com a estação. "O outono pede rótulos com um pouco mais de estrutura, mas que contém frescor e elegância", conta Marina Bufarah Sommelière da Bodegas Grupo Wine.

O significado da Páscoa

Mais do que um feriado repleto de doces e coelhinhos, a Páscoa carrega um significado profundo: a ressurreição de Jesus Cristo e a renovação da esperança. No entanto, ao longo do tempo, muitos dos símbolos populares foram reduzidos a elementos puramente comerciais, o que ofusca a essência da celebração. É claro que ovos de chocolate e coelhos fazem parte do imaginário infantil, mas devemos sempre deixar claro seu real significado.

Atrativo da gastronomia

A mais recente pesquisa da Secretaria do Turismo sobre o perfil dos turistas que visitam Gramado aponta a gastronomia. Com 47% dos visitantes motivados pela culinária local, Gramado se fortalece como referência nacional em experiências gastronômicas. Seguem como forte atrativo, com 22% dos visitantes vindo à região com o objetivo de conhecê-las. Esse dado mostra o potencial do enoturismo para impulsionar ainda mais o setor.

Investimentos no exterior

O número de brasileiros que buscam investir no exterior cresceu 27% nos últimos dois anos, segundo a FGV. A busca por ativos dolarizados tem sido impulsionada pela volatilidade do real e pelo interesse em opções mais seguras. Nesse cenário, Miami e Dubai se destacam. Miami atrai pelo seu mercado sólido e proximidade cultural, enquanto Dubai, além da valorização imobiliária, é uma das raras cidades livres de impostos no setor.

A individualização do treino

Numa academia, tem gente que prefere treinar mais a parte inferior do corpo enquanto outros dão mais atenção à parte superior. Não é apenas uma questão de gosto, mas, também, de individualização do treino. Afinal, as pessoas têm necessidades, demandas e características corporais diferentes umas das outras, que precisam ser levadas em conta na hora de elaborar uma rotina de exercícios físicos. Por isso, na avaliação do personal trainer João Pedro Santoro, é fundamental adaptar o programa às individualidades, potencializando os resultados.