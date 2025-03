Gaúchas na terra do Carimbó

A jornalista Gladis Berlato traduziu em texto a paixão da antropóloga gaúcha Elisa Casagrande e o fruto de suas pesquisas de campo no livro "Carimbó - Ritmo Coreográfico da Resistência Cultural", a ser lançado nesta quarta-feira, em Belém do Pará. A produtora cultural BTC/Duetto, de Rosângela Rímoli, assumiu a ideia, enquadrou a proposta na lei federal de incentivo à cultura (Lei Rouanet) e o Instituto Vale deu seu patrocínio exclusivo. A ilustrada publicação de 180 páginas que mostra a música, os instrumentos, a dança, as vestimentas, a gastronomia, o artesanato e os acessórios a partir das histórias de mais de 50 mestres, teve a criação da designer Luciane Porto, que completa o time gaúcho.

Na terra da COP30 em Belém

Iniciativas como esta ajudam a reforçar a riqueza da cultura regional, especialmente por chegar no ano da trigésima Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontecerá em Belém, de 10 a 21 de novembro, cuja temática é justamente a da diversidade cultural. Em tempo: o livro será distribuído gratuitamente para escolas e grupos de carimbó.

Cuidado de paciente com AVC

Gravataí recebeu a certificação internacional de "Cidade Angels" pela promoção de cuidados do Acidente Vascular Cerebral (AVC). É a segunda cidade no Estado e uma das 27 no mundo a obter esse reconhecimento. A certificação indica que o município está plenamente capacitado a oferecer atendimento eficiente e integral aos pacientes com AVC. O evento de entrega da certificação ocorreu no centro da cidade.

Paciente com orelha de abano

O que pode parecer uma questão só de estética pode causar grande impacto social e emocional, sobretudo em crianças e adolescentes. Conforme o médico otorrinolaringologista Dr. Gilberto Ulson Pizarro, do Hospital Paulista, essa condição ocorre devido à má formação da cartilagem da orelha, que pode ser genética ou característica de síndromes específicas. A solução mais comum é a otoplastia,

Isenção do azeite importado

A recente medida tomada pela Câmara de Comércio Exterior (Camex) de isentar do imposto de importação uma série de alimentos, entre eles o azeite de oliva, segue provocando reações do setor. O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, pondera que os produtores de azeite não são contra a redução da alíquota de importação do azeite de oliva. Mas, reivindicam tratamento igual, na medida em que os olivicultores brasileiros não têm a mesma porta aberta para exportar seus produtos ao mercado europeu, por exemplo.

Tramonto Jeep de Excelência

Pelo terceiro ano consecutivo, a Tramonto está entre as principais revendas Jeep do Brasil. A unidade pertencente ao Grupo Sinosserra ficou na terceira colocação do Prêmio DNA Jeep de Excelência, o qual avalia critérios como performance em vendas, market share e lealdade dos clientes. A Tramonto esteve em destaque na Categoria A, que reúne as concessionárias de maior porte e área de atuação.

Baterias baratas e energia solar

Com a queda no preço das baterias, o barateamento dos kits de energia solar e as frequentes sobrecargas na rede elétrica pelo clima extremo no Brasil, os consumidores passaram a apostar na combinação dessas novas tecnologias para tornar suas casas mais inteligentes, valorizadas e seguras do ponto de vista do fornecimento de eletricidade e apagões. Nos últimos 12 meses, a Holu registrou um crescimento nos pedidos de orçamentos dessas tecnologias de 400% em todo o território nacional, sobretudo de clientes com imóveis de alto padrão.