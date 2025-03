A Itaipu Binacional autorizou quinta-feira passada o início da implantação de uma usina solar flutuante na lâmina d'água do reservatório. Os cerca de dois mil painéis fotovoltaicos serão instalados em uma área de 7 a 10 mil metros quadrados, inferior a um hectare, no lado paraguaio da usina. O prazo para a execução do serviço é de 150 dias; outros 180 dias serão adicionados para assistência técnica, treinamento e aceitação final do produto. A planta solar terá caráter experimental, com capacidade de 1 MWp (Megawatt-pico), o suficiente para abastecer aproximadamente 650 residências.

Aproximação do outono

O outono de 2025 se aproxima com início no dia 20 de março. A estação deve trazer um cenário climático favorável para a colheita de grãos no Brasil com facilidade para a entrada de máquinas nas lavouras pela redução das chuvas, beneficiando a soja e o milho no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Mas, a mesma condição pode impactar negativamente a implantação de culturas como trigo, aveia e cevada.

Franquias educacionais

O setor de franquias educacionais está vivendo um momento de alta no Brasil, com um crescimento de 9% em 2024, segundo a ABF. Redes inovadoras, como a Legacy School, estão impulsionando essa expansão com um modelo de ensino intercultural que atende à crescente demanda por educação conectada ao mundo globalizado. A Legacy School, por exemplo, cresceu 45% no último ano, chegando a 34 unidades em operação e mais 9 já assinadas para 2026. Com planos de chegar a 60 escolas até fevereiro de 2026, a rede tem atraído investidores e famílias que buscam uma formação diferenciada para seus filhos.

Guarida está em Curitiba

A Guarida inaugurou quarta-feira passada um escritório em Curitiba (PR), localizado estrategicamente em um dos pontos privilegiados da cidade (Av. Cândido de Abreu, 381 - 1º andar - Centro Cívico). O novo espaço permitirá, além do uso da "Agência Virtual", contato direto com a equipe Guarida. Atualmente, o Paraná concentra 50% da base de condomínios da administradora fora do Rio Grande do Sul.

O circuito de gastronomia

Nos dias 24, 25 e 26 deste mês, o Senac-RS realiza o primeiro Circuito Senac de Gastronomia, na Serra Gaúcha, com a participação de Claude Troisgros, um dos chefs mais carismáticos e respeitados do Brasil. O evento passará por Caxias do Sul, Bento Gonçalves e Gramado, proporcionando ao público uma experiência gastronômica única, com foco na valorização de receitas regionais, segundo a diretora regional do Senac-RS, Sandra Lindofer.

IA faz parte do cotidiano

A Inteligência Artificial (IA) já integra o cotidiano de muitas empresas, independentemente do porte. No Brasil, 47% das pequenas e médias empresas (PMEs), por exemplo, já usam ou planejam adotar IA em suas operações, conforme levantamento da Serasa Experian. Entre as startups brasileiras, esse número é ainda maior: 78% delas já contam com alguma forma de IA em suas rotinas, segundo o Founders.

Know-how português na cerâmica

Sete indústrias gaúchas do setor de cerâmica estarão em Portugal até 22 deste mês para buscar inspiração e referências tecnológicas, de capacitação profissional, certificação e produção. O programa inclui visita a fábricas, jazidas e centros de desenvolvimento técnico, com intermediação do consultor Vitor Costa, da VConsulting. A iniciativa do Sindicato das Indústrias de Olaria e de Cerâmica para a Construção no Estado do RS (Sindicer-RS) foi contemplada pelo Programa de Apoio a Projetos Sindicais (Prosind), do Sistema Fiergs.