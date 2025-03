Empregos em hotelaria

Com o objetivo de atender a crescente demanda por profissionais durante a temporada de Páscoa, será realizada nesta quarta-feira, das 9h às 16h, no Hotel Laghetto Siena, de Gramado, a Feira de Empregos da Hotelaria e Gastronomia. O evento irá trazer diversas oportunidades para trabalhadores que buscam recolocação no mercado, com vagas para camareira, garçom, recepcionista, entre outras funções essenciais do setor. Para os candidatos que desejam participar do evento, basta comparecer ao local do evento levando um documento de identificação com CPF e um currículo atualizado. A feira é uma realização da Agência Fgtas/Sine local e tem o apoio do Laghetto Siena, que gentilmente cedeu o espaço.

Um curso sobre felinos

Maior referência em Nefrologia e Urologia Veterinária no Brasil, o Dr. Renato Variz irá ministrar em Porto Alegre, entre os dias 23 e 25 de abril, um curso voltado ao aprimoramento das condutas clínicas e cirúrgicas no sistema urinário de felinos. O evento, que contará com aulas teóricas e práticas, será uma oportunidade para atualização profissional na área.

A Fiat continua líder

A Fiat é mais uma vez líder de vendas no mercado brasileiro. A marca fechou fevereiro com 21,3% de market share e 37.292 unidades emplacadas, mais de 9 mil à frente da segunda colocada. A Strada, picape que é sucesso desde que foi lançada, também segue o veículo mais vendido do país, com 10.263 unidades comercializadas.

Mulheres a maioria

O ano de 2024 foi um marco histórico para o empreendedorismo feminino no País. Segundo a ABF, as mulheres superaram os homens e se tornaram maioria dentro do franchising, com 57% de participação, a primeira vez que isso acontece no Brasil. Em relação à liderança delas também houve um aumento, para 30% em 2024.

O Marcopolo Nomade

A Marcopolo Motorhome, divisão da Marcopolo dedicada à fabricação de motorhome, participará da Expodireto Cotrijal, onde irá expor seu mais recente lançamento, o modelo Nomade. O evento é um dos mais importantes do setor agropecuário no RS e ocorre a partir desta segunda, até sexta-feira, na cidade de Não-Me-Toque. As empreendedoras Quase 60% das empreendedoras gaúchas têm entre 30 e 49 anos, 84% se autodeclaram brancas e 59% possuem ensino superior completo ou pós-graduação. Além disso, 37% das mulheres empresárias são as únicas responsáveis pelo sustento da família e 76% têm filhos, com média de dois por empreendedora. Os dados fazem parte da pesquisa sobre o empreendedorismo feminino realizada pelo Sebrae RS.

A Consultoria Ecossis

A consultoria ambiental Ecossis, de Porto Alegre, será responsável em dar continuidade aos programas socioambientais voltados às comunidades do entorno da Usina Hidrelétrica Tucuruí, localizada no Rio Tocantins, no Pará. Já é a quinta renovação da empresa com a hidrelétrica uma das mais importantes do Brasil, com potência instalada de 8.370 MW, atendendo milhões de brasileiros.

Linha sustentável da Polo Films

A linha sustentável b-flex é um filme de BOPP biodegradável e reciclável que vem conquistando espaço especialmente no mercado externo, com forte presença nos Estados Unidos e na Argentina. Produzido pela Polo Films, de Montenegro, o b-flex é resultado de uma nova tecnologia que preserva as propriedades funcionais das embalagens e reduz seu impacto ambiental. O filme foi projetado para se decompor em ambientes anaeróbicos como aterros sanitários e atingir a biodegradação completa.