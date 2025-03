Reafirmando seu compromisso com a equidade de gênero, a Divisão Brasil da Arcos Dorados - a maior franquia independente do McDonald's do mundo - anuncia a adesão ao Movimento Mulher 360, que tem como objetivos contribuir com o empoderamento econômico da mulher e alcançar 30% de mulheres e de pessoas negras em cargos de alta liderança até 2025 e/ou 50% até 2030, por meio das mais de 100 empresas associadas. A companhia acredita que, além de avançar em suas próprias políticas, ao aderir ao movimento, reafirma sua disposição em colaborar com o avanço do mercado de trabalho e da sociedade como um todo.

Atração de novos clientes

O carnaval é uma grande oportunidade para bares, restaurantes e hotéis atraírem novos clientes e garantirem um faturamento expressivo. Mas o verdadeiro diferencial está em encantar o público para que ele volte e recomende o local. Segundo Alexandre Slivnik, especialista em experiência do cliente, atendimento personalizado, surpresas e interações bem planejadas podem transformar turistas em promotores espontâneos da marca.

Emendas parlamentares

Já tem maioria formada no Supremo Tribunal Federal para aprovar o plano de trabalho apresentado pelo Congresso Nacional, que trata das emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, relator da proposta, já havia aprovado o plano em caráter liminar, que está em vigor desde então. No entanto, para ter caráter definitivo, o documento precisa ser referendado pela Corte.

Franquias educacionais

O setor de franquias educacionais está vivendo um momento de alta no Brasil, com um crescimento de 9% em 2024, segundo a ABF. Redes inovadoras, como a Legacy School, estão impulsionando essa expansão com um modelo de ensino intercultural que atende à crescente demanda por educação conectada ao mundo globalizado. A Legacy School, por exemplo, cresceu 45% no último ano, fechando 34 unidades em operação e mais 9 já assinadas para 2026.

Um propósito de vida

Enfrentar os medos, vencer a ansiedade, ser mais confiante, não se comparar, viver o presente e deixar o passado para trás e encontrar um propósito de vida são algumas das lições que o empresário da marca Patati Patatá, Igor Faria, apresenta no livro "Seja Luz". Com o formato de devocional, a obra apresenta mensagens inspiradoras além de exercícios para pôr em prática durante 101 dias. A ideia é que ao completar este período, o leitor tenha desenvolvido a melhor versão de si mesmo para conquistar uma vida plena.

Sete mil na 14ª Mostra

Foi um final de semana com intensa programação na 14ª Mostra Flores e Feira Agroshow. Neste primeiro final de semana de feira, em Flores da Cunha, mais de 7 mil pessoas passaram pelo Parque da Vindima para conferir as novidades em compras, acompanhar a programação artística, visitar o Festival do Suco de Uva, divertir-se com o Festival Infantil, assistir ao bate-papo sobre suco de uva e presenciar toda a inovação da feira.

Exclusiva garantia 111% pelas rações

Elaboradas a partir de matérias-primas selecionadas, as rações Select by Monello garantem mais do que uma nutrição de alta qualidade para cães e gatos. A marca super premium da Nutrire assegura também a satisfação dos tutores com o produto, ao garantir sua substituição caso o pet não se adapte ao alimento. Mais: pela exclusiva garantia 111%, afiança não apenas a troca da ração Select por outra da mesma marca, como reembolsa o cliente. Ou seja, além de contemplar 100% da garantia de troca, a empresa oferece mais 11% do valor em bonificação.