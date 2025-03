Conscientizar a população e adotar atitudes concretas de cuidado integral da preservação da natureza e do uso responsável dos recursos do meio ambiente será o tema da Campanha que a Arquidiocese de Porto Alegre lança nesta quarta-feira (05). Com o tema de 2025, "Fraternidade e Ecologia Integral", a Campanha da Fraternidade é uma ação anual da CNBB, que se realiza durante quarenta dias entre a Quarta-feira de Cinzas e a Festa da Páscoa. O lançamento da Campanha será num lugar simbólico duramente atingido pelas enchentes de 2024. O evento será no Salão da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, - Rua Marechal Mallet, 112, Bairro Harmonia - na cidade de Canoas.

O local do ponto de socorro

Este local foi alagado e na sequência serviu de ponto de socorro à população afetada como centro de distribuição de alimentos, agasalhos, material de limpeza, móveis e eletrodomésticos para reequipar as residências atingidas e dar condições dignas de habitação para as famílias flageladas no retorno a suas residências.

Empreendedorismo Feminino

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Colégio Santa Inês promove a 3ª edição do Bazar do Empreendedorismo Feminino no dia 7 de março, das 9h30min às 18h. O evento valoriza empreendedoras da comunidade escolar, reforçando o compromisso com a igualdade de gênero, alinhado ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 5 (ONU). A iniciativa faz parte das ações em alusão à data, e reforça o protagonismo feminino.

Crescente influência feminina

O Dia Internacional da Mulher destaca a crescente influência feminina no mundo dos negócios. Estudos recentes mostram que a presença de mulheres em cargos de CEO no Brasil aumentou de 13% para 17% entre 2019 e 2024. Um exemplo inspirador é Débora Alberti, sócia da rede de franquias Itália no Box, que, com visão estratégica e sensibilidade, liderou a expansão da marca para 70 cidades em 18 estados, alcançando um faturamento de R$ 80 milhões no último ano.

O reinício das aulas da UCS

Voltar às aulas é começar e recomeçar, dar a partida em uma trajetória de estudos que impulsiona o futuro a partir da educação. Na Universidade de Caxias do Sul, o ano letivo se inicia nesta quarta-feira com a acolhida a mais de 20 mil alunos que, entre os cursos de graduação, pós-graduação e extensão preenchem salas de aula, laboratórios e bibliotecas da estrutura universitária multicampi, vivenciando experiências consolidadoras de uma formação integral de excelência.

Pós-graduação em saúde

O Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI) e a renomada escola de negócios Fundação Dom Cabral firmaram parceria para oferecer uma pós-graduação de Gestão em Negócios da Saúde. O curso, que ocorrerá dentro do HCI, iniciará em agosto. Essa é a primeira vez que a instituição de ensino ministra essa especialização no Rio Grande do Sul.

Novos impostos surgidos da reforma

A reforma tributária aprovada, recentemente, no Brasil propõe uma reestruturação significativa do sistema de impostos sobre o consumo, introduzindo o conceito de IVA dual. Este modelo visa substituir o complexo arranjo de tributos existente, que inclui impostos como PIS, Cofins, ICMS e ISS, por dois novos impostos: a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), de âmbito federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), que será gerido por estados e municípios. Esta mudança tem como objetivos principais a simplificação do sistema tributário, a redução da cumulatividade dos tributos e a eliminação da guerra fiscal entre estados.