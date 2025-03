Energia solar de 3,2 GW

O Rio Grande do Sul acaba de ultrapassar 3,2 gigawatts (GW) de potência instalada de energia solar na geração própria em telhados, fachadas e pequenos terrenos, segundo recente mapeamento da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica (Absolar). No entanto, o estado tem enfrentado sérios desafios que prejudicam a aceleração da transição energética sustentável na região. O principal gargalo identificado pela Absolar são os obstáculos de conexão de pequenos sistemas de geração própria solar por parte das distribuidoras de energia elétrica, que têm negado de forma recorrente os novos projetos fotovoltaicos, sob alegação de inversão de fluxo de potência, sem apresentação dos estudos técnicos que comprovem tais alegações.

Reunião da Absolar dia 19

A Absolar vai reunir, no dia 19 de março deste ano, em Brasília (DF), empresários, consultores, autoridades públicas e especialistas para uma série de debates sobre avanços e o futuro da energia solar na região Centro-Oeste e no País. Trata-se do Absolar Meeting Centro-Oeste, evento que discute as novas oportunidades de negócios e investimentos para as companhias do setor, tanto no âmbito nacional quanto no desenvolvimento regional.

Mais postos na construção

A Construção Civil foi um dos setores que mais empregou neste início de ano no país. Ela abriu quase 30 mil postos de trabalho nas micro e pequenas empresas (MPE) em janeiro. Como nos últimos meses, Serviços seguem na liderança como maior empregador, com mais de 34,8 mil vagas. A Indústria da Transformação vem na sequência, com mais de 32,2 mil novos empregos. No geral, os pequenos negócios abriram 70.905 postos de trabalho no primeiro mês do ano, respondendo por mais da metade (51,6%) dos empregos gerados no país.

Enterro dos ossos na quinta

Na proxima quinta-feira (06), o Duelo de Pianos realiza uma edicao especial de Enterro dos Ossos no Encouracado Butikin (Av. Independencia, 936), em Porto Alegre. O evento, que ja se tornou referencia na casa, promete uma noite de musica e interacao entre o publico e os pianistas, que alternam repertorios em uma disputa animada. A proposta e estender o clima festivo do Carnaval com um show dinamico e envolvente. Va fantasiado.

Segundo Sicoob Teutsônia

O Sicoob São Miguel inaugurou nesta sexta-feira (28) sua nova agência em Teutônia (RS.) A unidade está localizada no Bairro Canabarro, Rua 17 de Junho, 946, Sala 06, junto ao Teuto Strip Mall. A cooperativa amplia a presença no município, que se torna assim a primeira cidade do Rio Grande do Sul a contar com duas agências do Sicoob. A primeira unidade no município foi inaugurada em março de 2019, no Bairro Languiru, e hoje conta com 3,2 mil cooperados, dos quais cerca de 600 são do Bairro Canabarro.

Press em alta no Cais Embarcadero

Desde a retomada do Cais Embarcadero, ocorrida em novembro de 2024, o Press do Cais tem registrado um crescimento expressivo no fluxo de clientes. O movimento em dezembro de 2024 foi 50% maior do que no mesmo período de 2023, e essa tendência positiva vem se mantendo desde a reabertura. Para a fundadora e CEO do Grupo Press, Carla Tellini, esse aumento reflete não apenas o carinho e a conexão do público com o espaço, mas também os esforços investidos na reconstrução. "Tivemos que recomeçar quase do zero, sem nenhuma garantia de que algo assim não possa acontecer novamente, já que estamos do lado de fora do muro. Mas a resposta do público tem sido incrível, nos mostrando que valeu a pena", destaca.