Investimentos na Europa

O escritório MFKlein Advogados firmou parceria com o Fundo Aquila, um dos principais veículos de investimento de Portugal, especializado em soluções de capital privado para quem deseja investir na Europa. A iniciativa visa oferecer aos clientes brasileiros novas oportunidades de investimentos offshore, incluindo a obtenção do Golden Visa, que concede aos investidores estrangeiros e suas famílias o direito de residir, trabalhar e estudar na UE, além de dar acesso facilitado à cidadania portuguesa após um período de permanência. Essa modalidade é relevante para brasileiros que desejam proteger seu patrimônio, diversificar ativos e garantir maior mobilidade global.

Calçados do RS na Colômbia

Dez calçadistas vão participar do "Projeto de Internacionalização para Empresas do Setor Calçadista do Rio Grande do Sul", do Sindicato da Indústria de Calçados do Estado do RS (Sicergs), com apoio da Fiergs. Eles receberão capacitação e suporte para apresentar produtos em estande coletivo na feira IFLS EICI, na Colômbia, de 1º a 4 de julho. Nova marca da Usitec Matrizes, de Novo Hamburgo, a N Naria participa do projeto e levará sua primeira linha verão 2026 para expor na Colômbia.

Intral 75 anos e novo site

Fabricante de soluções em iluminação de Caxias do Sul, a Intral lançou novo site e novo vídeo institucional, para celebrar 75 anos. A plataforma está mais intuitiva e responsiva. Entre as novidades estão os novos catálogos de produtos e informativos técnicos para download, e cases de sucesso, como os projetos instalados na Panvel, Universidade de Caxias do Sul e Estádio Centenário do SER Caxias. O site também traz mais conteúdos no Blog Intral e os canais de comunicação com os diversos públicos.

Critério projetos editorais

Especializada em gestão estratégica de reputação, a Critério - Resultado em Opinião Pública, que tem como sócio-diretor Matheus Mendes, acaba de abrir uma empresa com foco em projetos editoriais — livros, relatórios e outras produções. Com foco em publicações corporativas, grandes marcas, instituições e líderes, a empresa está rodando 15 projetos editoriais — e assina obras como a história da rede de restaurantes Di Paolo e a autobiografia do executivo Iro Schünke, ex-presidente do SindiTabaco.

O metro quadrado caro

Das cinco cidades brasileiras com o metro quadrado mais caro do Brasil segundo o Índice FipeZAP, três têm imóveis indo a leilão com até 50% de desconto. Balneário Camboriú (SC) lidera o ranking com média de R$ 14.041,00/m². Em 2º lugar está Itapema (SC), com média de R$ 13.592/m². Florianópolis aparece em 5º lugar, com R$ 11.845/m², sendo a 2ª capital mais cara para se comprar um imóvel.

Agora pneus inteligentes

Os pneus inteligentes são a resposta da indústria às demandas crescentes por segurança, eficiência e conectividade. Equipados com sensores integrados e conectados à Internet das Coisas (IoT), esses pneus podem monitorar em tempo real condições da estrada, temperatura, umidade e outros fatores cruciais para a condução segura.

Kombi Guaibacar em Xangri-Lá sábado

Líder Volkswagen no RS, a Guaibacar promove neste sábado uma ação promocional no Litoral Norte gaúcho em grande estilo. A bordo da ID. Buzz - modelo inédito no Brasil popularmente conhecido como a versão contemporânea e 100% elétrica da Kombi - a empresa irá distribuir brindes exclusivos da marca. É a partir das 10h, na beira-mar de Xangri-Lá. A iniciativa inclui a distribuição de bonés e tapa-sóis para serem usados em veículos da marca.