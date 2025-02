O presidente da Oxford, Carlo Barbieri, enfatizou a importância da nova Zona Franca Industrial na Flórida, criada pela Oxford como base estratégica para exportadores brasileiros. Essa iniciativa permite que empresas instalem unidades produtivas ou logísticas em solo americano, reduzindo ou eliminando os impostos de importação. Ele citou o exemplo do aço e alumínio: "Empresas brasileiras podem realizar parte do processamento diretamente nos EUA, como já fazem grandes players, evitando tarifas sobre produtos acabados e mantendo competitividade no mercado norte-americano. Essa estratégia é usada por outros países para acesso preferencial aos EUA".

O check-up para executivos

Um método especial de check-up na Clínica Vittamia de Porto Alegre é muito procurado por empresas para cuidar da saúde dos seus executivos, cujo tempo é curto e valioso. Em 6 horas o cliente é avaliado por médico, nutricionista, psicólogo, educador físico e exames. Mulheres passam também pelo ginecologista. No final é gerado um relatório com recomendações.

Pix também por aproximação

O Santander e a Getnet, empresa de tecnologia para meios de pagamento da PagoNxt, do Grupo Santander, anunciam o lançamento do Pix por Aproximação através do Google Pay. A nova funcionalidade permite que clientes realizem pagamentos de forma ainda mais ágil e segura a partir da Carteira do Google, apenas aproximando seus dispositivos móveis das maquininhas habilitadas. Desde seu lançamento, em 2020, o Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros.

A irrigação por gotejamento

Entre o conjunto de inovações adotadas pela moderna tecnologia no manejo diário do café nas fazendas, destaque para a irrigação por gotejamento. Ela proporciona uma operação mais precisa, reduzindo o desperdício de água e otimizando o crescimento das culturas, levando a melhorias no rendimento, especialmente dos cafés especiais.

Inicia o novo Samba no Trem

A Trensurb dá início nesta quinta-feira a um novo formato do Samba no Trem - evento que, em edições anuais, em dezembro, costuma comemorar o Dia Nacional do Samba no metrô. Agora, a atividade será mensal, promovendo rodas de samba nas estações, sempre na última quinta-feira de cada mês, a partir das 17h. A ação inaugural será na Estação Mercado, com apresentações de Bloco das Pretas, Samba do Arvoredo e grupo Estude, Trabalhe e Sambe. O projeto é uma parceria entre a Trensurb, o Instituto Socioeducativo Afrolaboratório e a Sociedade União Vila dos Eucalipto.

Abertura da colheita da oliva

A Abertura Oficial da Colheita da Oliva será realizada, este ano, no dia 7 de março, em Cachoeira do Sul (RS). O evento será sediado na propriedade da Puro Azeite, onde o pomar possui 200 hectares plantados com mais de 10 variedades de olivas. Além do ato da colheita, em si, o Instituto Brasileiro de Olivicultura (Ibraoliva) prepara uma homenagem à força feminina que atua na olivicultura não só em propriedades, mas em outros setores da sociedade.

Preferência pelo frango brasileiro

O agravamento da Influenza Aviária em vários países tem impulsionado a demanda global por carne de frango do Brasil, avalia a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Suas projeções iniciais para o ano indicam que as exportações brasileiras de carne de frango devem alcançar 5,4 milhões de toneladas em 2025, expansão de 1,9% sobre o ano anterior. No entanto, já em janeiro os embarques cresceram quase 10%, pelo aumento da demanda em mercados como a China, União Europeia e Filipinas.