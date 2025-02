O Pix por aproximação

O Banco Central (BC) está prestes a lançar novas funcionalidades no Pix, tornando as transações financeiras no Brasil ainda mais ágeis e eficientes. A partir de 28 de fevereiro de 2025, será possível realizar pagamentos por aproximação, permitindo que os usuários efetuem transferências e quitem contas apenas aproximando seus dispositivos móveis das maquininhas de cartão. Além disso, desde 3 de fevereiro, os boletos passaram a contar com um QR Code específico, que acelera a compensação e simplifica o processo para os pagadores. O pagamento por aproximação utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), já presente em diversos smartphones e smartwatches.

A taQi amplia seu mix

A rede gaúcha de lojas taQi está ampliando o mix de produtos para este ano. Entre as novidades incorporadas pela empresa em seu portfólio estão ferramentas para uso na construção civil, como brocas para furadeiras e marteletes para perfuração de madeira, metal (revestimento em titânio) e alvenaria. A marca ainda aposta em tendências, apresentando tintas com as cores que são apostas para 2025, tijolos de vidro e porcelanatos em grandes formatos.

Jovem aprendiz Feevale

Universidade Feevale prorrogou as inscrições para o projeto social Jovem Aprendiz Feevale. Gratuita, a iniciativa oferece capacitação profissional em operação de microcomputador e rotinas administrativas, bem como aulas de português, inglês e psicologia, para estudantes ou egressos do Ensino Médio em escola pública ou escola privada, com bolsa integral. Os jovens devem ter entre 16 e 22 anos. O objetivo é preparar os estudantes para o mercado de trabalho.

IR para projetos sociais

Mesmo com capacidade de direcionar até R$ 3,3 bilhões para projetos sociais e culturais por meio da destinação fiscal, empresas brasileiras deixaram grande parte desse potencial inexplorado em 2022. Conforme os últimos dados da Receita Federal, apenas R$ 774 milhões foram efetivamente destinados, o que revela a baixa adesão a esse mecanismo que pode transformar a realidade de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade.

Eficiência operacional

A Wilson Sons, reconhecida pela sua ampla experiência de mais de 187 anos, registrou importante resultado no ganho de eficiência operacional no Tecon Santa Clara, em 2024. O terminal, localizado no Polo Petroquímico de Triunfo, concluiu o último ano com aumento de 3% na movimentação de contêineres em comparação a 2023. O segmento com maior representatividade no resultado foi a exportação, seguido da importação e cabotagem.

Melhor reputação no País

Gerdau é a produtora de aço com a melhor reputação do Brasil, segundo a 11ª edição do Ranking Merco 2024, divulgada nesta segunda-feira. A companhia é a única representante da indústria do aço a compor o quadro geral entre as 100 organizações brasileiras avaliadas, ocupando o 38º lugar, e segue líder da categoria "Mineração, Siderurgia e Metalurgia". O levantamento, realizado pela primeira vez este ano, aponta as empresas com maior reputação no Brasil durante o período de 2023/2024.

Só 33% das aulas são climatizadas

O calor intenso tem se tornado um grande obstáculo para a educação no Brasil, com milhões de estudantes e professores enfrentando temperaturas extremas em sala de aula, e a população está cobrando ação urgente do poder público. Segundo levantamento do Centro de Inovação para a Excelência em Políticas Públicas (Ciepp), só 33% das salas de aula das escolas públicas do País são climatizadas. Na rede particular, 47%.