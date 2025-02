Clínica no Moinhos Shopping

O Moinhos Shopping acaba de receber o Nasce Saúde, centro especializado no cuidado integral de mulheres e gestantes. Com investimento de R$ 1,5 milhão, a clínica possui 8 salas distribuídas em 250m² com equipamentos de última geração, como aparelhos de ultrassonografia 3d e 4d. Ela ocupa o 5º andar do empreendimento, que era usado pela administração do shopping. O principal acesso é realizado pelos elevadores do estacionamento que levam ao quinto pavimento, proporcionando mais conforto e privacidade aos pacientes. O espaço tem como diferencial o foco na saúde integral da mulher e no atendimento personalizado.

A dolarização do patrimônio

Diante das transformações econômicas globais e das perspectivas de políticas favoráveis à economia dos EUA, a dolarização do patrimônio surge como uma estratégia cada vez mais vantajosa para investidores brasileiros. Alocar recursos em ativos denominados na moeda americana oferece não apenas diversificação, mas também proteção patrimonial em um cenário de valorização contínua do dólar.

Mercado automotivo em alta

O mercado automotivo brasileiro começou o ano em ritmo de expansão, segundo a 16ª edição do Monitor de Variação de Preços AutoAcrefi, realizado pela Acrefi e Cox Automotive. Em janeiro, foram emplacadas 159.868 unidades, alta de 5,15% sobre igual período de 2024, apesar da queda de 34% frente a dezembro - devido à sazonalidade do setor. A Fiat manteve sua liderança no mercado pelo 49º mês consecutivo, seguida de perto por Volkswagen e Chevrolet.

Empresários sem confiança

O Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI) da indústria da construção caiu 0,3 ponto em fevereiro, para 49,3 pontos. É o segundo mês consecutivo em que o indicador fica abaixo de 50 pontos, o que mostra que os empresários do setor seguem pessimistas. Valores acima da linha de 50 pontos indicam otimismo. Os industriais do setor se mantêm pessimistas ao projetar os próximos seis meses da economia, mas otimistas quanto ao futuro dos seus negócios.

O novo espaço conceitual

A Dell Anno Bento Gonçalves promove seu novo espaço conceitual voltado para projetos autorais que integram arquitetura, arte e moda. Com estreia nesta terça-feira (25), o ambiente exclusivo funcionará como vitrine itinerante, recebendo trabalhos assinados por um seleto grupo de arquitetos da região ao longo do ano. A primeira intervenção no espaço terá projetos dos arquitetos Jovani Borthoncello e Marina Assmann Ferrari, do Studio Carbono, e do designer Guilherme Wentz.

Visita a 16 megalojas Havan

O empresário Luciano Hang visitou esta semana 16 megalojas Havan no RS, ao lado de uma equipe de colaboradores e gestores do Centro Administrativo, localizado em Brusque (SC). É parte da Viagem Solução, que ocorre ao longo de todo o ano para conferir melhorias, solucionar problemas e estreitar relação com clientes e colaboradores.

O disparo do preço dos ovos

Altas temperaturas, o preço do milho e a proximidade da Quaresma estão fazendo disparar o preço dos ovos no Brasil. O valor do alimento chegou ao nível mais alto em pelo menos 22 meses, segundo histórico de preços informados pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea). Em fevereiro, a caixa com 30 ovos brancos alcançou R$ 227 e com ovos vermelhos R$ 252. Ainda assim, a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA) afirma que o encarecimento dos ovos é sazonal. Em tempo, é bom lembrar que as temperaturas em níveis históricos têm impacto direto na produtividade das aves.