Mais lucros menos riscos

Um dos destaques da Feira de SCV, que aconteceu esta semana em Muitos Capões, na região de Vacaria, foi a palestra de Tiago Hörge sobre como obter lucratividade mitigando riscos. O agrônomo e pesquisador em manejo de culturas enfatizou a importância da escolha da cultivar e da época de semeadura adequadas, ressaltando que essas decisões definem o sucesso da safra. A afirmação está alinhada com as oportunidades disponibilizadas pela Sementes com Vigor durante o evento e, segundo o CEO Pedro Basso, reforça as possibilidades de cultivo pós trigo para diversificar e rentabilizar as propriedades.

Escola de trânsito Canela

Durante visita à sede do Detran/RS, em Porto Alegre, nesta semana o secretário de Trânsito, Transporte e Fiscalização de Canela, Adriel Buss, e o diretor de Fiscalização, Márcio Sauer Dias, apresentaram as demandas do município e buscaram recursos para a implantação de uma Escola de Trânsito na cidade. É para desenvolver um trabalho de educação e conscientização no trânsito voltado para os estudantes.

Gerdau lucra R$ 4,3 bi

A Gerdau, maior empresa brasileira produtora de aço, concluiu o exercício de 2024 com Ebitda ajustado (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) de R$ 10,8 bilhões e margem ajustada de 16,2%. Seu lucro líquido ajustado totalizou R$ 4,3 bilhões, enquanto a receita líquida somou R$ 67 bilhões e as vendas físicas de aço alcançaram 11 milhões de toneladas. Para 2025, a Gerdau pretende investir R$ 6,0 bilhões. (Leia mais na pg. 10)

Novos sócios e expansão

A SV Engenharia & Serviços apresenta dois novos sócios, o engenheiro e diretor de Engenharia, Diego Mello Vendramini, e o tenente Coronel da Reserva da Brigada Militar e diretor de Gerenciamento e Gestão Administrativo e Operacional, Emerson Ubirajara de Souza. A empresa tem sede em Caxias do Sul e filiais em Flores da Cunha, Canoas (RS) e Concórdia (SC). O anúncio dos diretores faz parte do plano de expansão para atuar nos estados do Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Mudanças de emprego

Um levantamento realizado pela consultoria de recrutamento Robert Half revelou que 45% dos profissionais brasileiros têm a intenção de mudar de emprego em 2025. Os principais fatores que impulsionam essa decisão são a busca por salários mais competitivos, maior equilíbrio entre vida pessoal e profissional e oportunidades de crescimento na carreira. O estudo também destacou que a insatisfação com a cultura organizacional e a falta de reconhecimento profissional estão entre as razões que levam os trabalhadores a considerar uma nova oportunidade no mercado.

O combate à pirataria

A Abicalçados, como entidade membro do Conselho Nacional de Combate à Pirataria (CNCP), participou nesta semana da primeira reunião do grupo em 2025. No encontro, foi validado seu relatório anual, que reúne operações de fiscalização, campanhas educativas e parcerias nacionais e internacionais para fortalecer o mercado legal e aprimorar a legislação. O encontro aconteceu no Palácio da Justiça, em Brasília.

Mais empresas que trabalhadores

O Brasil tem mais empresas ativas do que trabalhadores com carteira assinada, micro e pequenas Empresas serão o motor da economia em 2025 e mostram a força do empreendedorismo no Brasil. Segundo dados recentes da BigDataCorp, o Brasil ultrapassou a marca de 60 milhões de Cadastros Nacionais da Pessoa Jurídica (CNPJ) registrados. Esse número supera o total de brasileiros empregados com carteira assinada, que somam 39 milhões em 2024, conforme o IBGE.