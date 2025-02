A Transcal, empresa de transporte coletivo de passageiros da Região Metropolitana de Porto Alegre, recebeu o selo BAH - Heróis do Banco de Alimentos, concedido pelo seu trabalho como mantenedora do Banco de Alimentos de Cachoeirinha. A entidade beneficia mais de 13 instituições de todos os bairros do município, através da coleta, armazenamento e distribuição qualificada de alimentos. "Como parceiros, temos a oportunidade de contribuir com a segurança alimentar e o bem-estar de inúmeros indivíduos. Vamos seguir empenhados nessa nobre missão", comenta Pedro Bessa, gerente geral da Transcal.

Emplacamento seguro

O Detran-RS retomou o projeto que visa trazer mais segurança para os serviços de emplacamento do estado. Agora, as empresas estampadoras, ao realizarem o emplacamento dos veículos, contam com uma ferramenta tecnológica com inteligência artificial que elimina erros no processo de estampagem das placas, bem como impedem o emplacamento de carros divergentes. Além disso, o novo processo contribui para maior segurança, eliminando clonagens de veículos.

Mamma Mia Beach Tennis

Pelo segundo ano consecutivo, o Galeto Mamma Mia será o patrocinador da 3ª Copa ACX de Beach Tennis, reforçando sua presença no litoral gaúcho. A final do torneio ocorre nos dias 22 e 23 de fevereiro, na Beira-Mar de Xangri-Lá. Entre as ativações durante o evento, estão a distribuição da clássica polenta, brindes exclusivos, além da oferta de cadeiras e guarda-sóis para o público. Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com um jantar exclusivo.

O último unicórnio

Entre 2021 e 2023, 13 startups brasileiras alcançaram o status de unicórnio (avaliadas em mais de US$ 1 bilhão). Em 2024, porém, apenas a QI Tech atingiu essa marca, tornando-se a única empresa do país a receber aportes suficientes para tal. O volume global de venture capital se manteve estável (US$ 83 bilhões), mas o número de rodadas caiu 36,2%, e investidores priorizaram startups maduras e lucrativas.

Os portos batem recorde

Por mais um ano, a movimentação dos portos no Brasil cresceu e bateu novo recorde em 2024: de 1,32 bilhão de toneladas, registrando alta de 1,18% em comparação com 2023, ano em que já havia registrado seu maior resultado. Segundo o balanço anual feito pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os portos públicos foram responsáveis por movimentar 474,38 milhões de toneladas, uma alta de 5,13% em relação ao ano anterior.

Auxílio reconstrução

As prefeituras das cidades afetadas pelas enchentes de 2024 no RS têm recebido muitos moradores com informações confusas sobre a reabertura do cadastro para o Auxílio Reconstrução. Estão circulando falsas informações de que qualquer pessoa pode se cadastrar, mesmo sem ter sofrido danos, o que não é verdade. Só as prefeituras estão autorizadas para enviar ao Governo Federal as listas das famílias com direito ao benefício.

Iguatemi SA vende R$ 21,2 bilhões

A Iguatemi S.A, uma das maiores companhias full service no setor, com a participação em 14 shopping centers, dois premium outlets e quatro torres comerciais, além do e-commerce Iguatemi 365 e das lojas próprias operadas pela i-Retail, encerrou 2024 com indicadores recordes em seus resultados operacionais e financeiros.

Durante todo o ano, ela registrou expansão constante, acumulando R$ 21,2 bilhões em vendas totais, aumento de 12,1% sobre 2023. Mas o destaque principal é o Ebitda ajustado e consolidado de R$ 1,02 bilhão pela primeira vez na história.