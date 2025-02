Postura proativa ante EUA

Com o início de uma nova administração nos EUA, o impacto das políticas econômicas norte-americanas se torna o principal ponto de atenção no cenário externo para a economia brasileira, segundo a Pesquisa Plano de Voo 2025, realizada pela Amcham Brasil, com 775 respondentes de empresas de todo o Brasil. Para 60% dos empresários, o Brasil deve adotar uma postura proativa para ampliar o diálogo e fortalecer as relações econômicas com os Estados Unidos. Outros 31% dos participantes defendem uma abordagem mais moderada, mantendo a cooperação, mas evitando protagonismo excessivo. Apenas 9% consideram que o Brasil deveria adotar uma postura reativa ou indiferente diante do novo governo americano.

Desafios de RH em 2025

Em 2025, o RH enfrentará desafios importantes, com as lideranças tendo que lidar com uma força de trabalho cada vez mais digitalizada e a escassez de talentos especializados. Conforme levantamento do Gartner, os três maiores obstáculos para os CHROs (Chief Human Resources Officers) serão a evolução das funções dos gerentes, a necessidade de se preparar para as novas demandas tecnológicas e a crescente falta de especialização no mercado.

Menor inflação em janeiro

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerado a inflação oficial do país, mostra que os preços subiram 0,16% em janeiro, conforme dados do IBGE. Esse resultado representa uma desaceleração de 0,36 ponto percentual (p.p.) em relação à alta de 0,52% registrada em dezembro. Além disso, o IBGE destaca que essa é a menor taxa de inflação mensal para janeiro desde o início do Plano Real, em 1994.

Feira de alimentos Dubai

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) coordena a participação de 113 empresas brasileiras na Gulfood, a maior feira de alimentos e bebidas do mundo árabe, entre os dias 17 a 21 de fevereiro, em Dubai. São esperados mais de US$ 3,2 bilhões em negócios gerados durante a feira e contratos futuros. Além de atrair mais de 150 mil visitantes de 120 países e milhares de compradores, a Gulfood apresenta as principais tendências de mercado do setor.

Mais proteínas alternativas

A Trioxp Feiras e Eventos anuncia a realização da New Meat Brazil e da Plant-Based Tech, que acontecerão simultaneamente em março de 2025 em São Paulo. Esses eventos complementares, pioneiros no Brasil, prometem reunir os principais players, especialistas e tecnologias do setor de proteínas alternativas e alimentos plant-based, consolidando o país como um dos líderes globais na alimentação sustentável.

6º em repactuar negócios

Até o final do ano passado, 5.464 empresas gaúchas renegociaram 8.377 contratos que movimentaram R$ 384,94 milhões pelo Desenrola Pequenos Negócios. Com isso, o Rio Grande do Sul aparece como o segundo maior volume repactuado entre os estados da região Sul — e na sexta posição em todo o País.

A segurança hídrica da Gerdau

A Gerdau alcançou pela primeira vez a nota B no reporte do módulo de Segurança Hídrica do ciclo de 2024 do CDP, instituição de referência mundial na avaliação de ações sustentáveis. Essa evolução reforça as ações da companhia na gestão sustentável da água em suas operações. Entre as iniciativas reportadas no quesito segurança hídrica destacam-se os sistemas de reuso e recirculação de água nas unidades, que permitem o reaproveitamento de 97,8% do insumo utilizado na produção. Em 2023, esse volume correspondeu a um total de 1,97 bilhão de m3 recirculados.