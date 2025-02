Braskem de primeiro navio

A Braskem, petroquímica global que desenvolve soluções sustentáveis da química e do plástico para melhorar a vida das pessoas, anuncia a entrada em operação do Brillant Future, seu primeiro navio sob leasing. A embarcação no valor de US$ 80 milhões fará o transporte de etano na rota entre EUA e México. O navio tem 188 metros de comprimento e capacidade de armazenamento de 36.000 m2, podendo transportar cargas a uma temperatura de até -104°C. Outra vantagem é o motor bicombustível que funciona com óleo de bunker e etano, o que representa a redução de 40% nas emissões de CO2, além da total excelência na economia de combustível, pois tem alta eficiência em propulsão.

Grupo Herval na Movelsul

O Grupo Herval, empresa gaúcha de Dois Irmãos/RS e uma das maiores indústrias moveleiras do Brasil, participará da Movelsul 2025, a maior feira de móveis da América Latina. De 17 a 20 de fevereiro, em Bento Gonçalves/RS, a Herval apresentará lançamentos de três marcas do grupo: Herval Móveis e Colchões, Édez e Hauzestern Colchões, contemplando roupeiros, colchões e cozinhas.

A ineficiência da ferrovia

A ineficiência da malha ferroviária brasileira causa prejuízos bilionários anualmente ao setor mineral, impactando a competitividade do país no mercado internacional. Além da falta histórica de investimentos do setor público, os desafios atuais desencadeados pelas mudanças climáticas, como deslizamentos, erosões e inundações, colocam luz sobre um problema que precisa ser resolvido com urgência. Em um futuro próximo, os produtos que utilizam os recursos minerais podem encarecer, comprometendo o desenvolvimento de diversos setores da economia.

O selo postal Pena Justa

Os Correios lançaram, na noite do dia 12 de fevereiro, um selo postal institucional em celebração ao Plano Pena Justa. A solenidade ocorreu durante o evento de lançamento do projeto, realizado na sede do Supremo Tribunal Federal (STF).

Inteligência Espiritual

ABRH-RS promove o workshop Inteligência Espiritual na Prática dos Profissionais de RH, no formato EAD, dia 19 de fevereiro, das 8h às 12h. O curso abordará a conexão das quatro inteligências: mental, emocional, física e espiritual com os quatro elementos da natureza - ar, água, terra e fogo - e também como aplicar a inteligência espiritual no trabalho de Recursos Humanos. As instrutoras são a consultora organizacional Alessandra Moesch e a psicóloga Vanessa Stechow. Inscrições e mais informações no site abrhrs.org.br.

É a primeira confraria

A primeira confraria que o IBEF-RS vai realizar para dar início a sua agenda de 2025 acontecerá dia 18 deste mês/ na terça feira, as 19h, sobre o tema "Criação de Valor e Valuation - Método VEC", acompanhado por um jantar. O debate contará com o Oscar Malvessi, consultor em criação de valor e Ismael Silva, mestre em gestão, mediado por Odivan Cargnin, presidente do Instituto. O encontro reforça networking e discussões estratégicas, acompanhado por um jantar.

Preferência pelo condomínio fechado

Pesquisa da Loft, em parceria com a Offerwise, apontou queda na intenção de compra de casas de rua em Porto Alegre. Em outubro de 2024, 73% dos moradores da Capital planejavam adquirir um imóvel desse tipo. Em janeiro deste ano, o percentual caiu para 35%. No mesmo período, o número de pessoas interessadas em comprar uma casa em condomínio saltou de 15% para 24%. Aumentou também a busca por studios. Antes, 5% dos potenciais compradores miravam esse tipo de moradia. Hoje, são 14%.