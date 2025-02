Demora no registro de marca

Registrar uma marca no Brasil pode ser um processo demorado e complicado, o que atrasa o crescimento de muitas empresas. Pequenos e médios empreendedores enfrentam dificuldades para proteger seus negócios devido à burocracia e à lentidão dos trâmites burocráticos. Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), o tempo médio para conseguir o registro de uma marca no País é de três anos, colocando o Brasil entre os países com processos mais demorados. Essa demora impacta diretamente a competitividade das empresas, que podem perder oportunidades estratégicas por não possuírem a proteção adequada.

Trabalho autônomo

O Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) sugeriu mudanças na redação do projeto de lei 1472/22, que amplia as competências da Justiça do Trabalho para julgar, inclusive, as disputas judiciais que envolvam o trabalho autônomo. As alterações estão previstas no parecer aprovado pelo plenário da entidade de quarta-feira. Segundo a análise, o texto da proposta precisa de adequações técnicas, mas acerta ao se referir à abrangência da relação de trabalho e não só de emprego.

Do material escolar

Pela terceira vez consecutiva, a prefeitura de Gramado, por meio da Secretaria da Educação, reforça seu compromisso com a educação ao garantir a distribuição de material escolar para os estudantes da rede municipal. Com um investimento de R$ 1,6 milhão, a iniciativa visa proporcionar condições adequadas para o desenvolvimento das atividades escolares neste novo ano letivo. Os kits estão sendo entregues pelas escolas.

Planos odontológicos

O setor de Planos Odontológicos fechou o ano de 2024 com um recorde de crescimento no número de Beneficiários, chegando a 34,5 milhões de usuários no Brasil, um número significativo, conforme dados divulgados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Nos últimos 12 meses, os planos exclusivamente odontológicos ganharam 2.065.209 de novos Beneficiários, um crescimento de 6,7%.

Carnaval Sofisticado

Entre 28 de fevereiro e 4 de março, o Divisa Experience Resort, em São Francisco de Paula, oferece um Carnaval sofisticado na Serra Gaúcha. A programação exclusiva para casais e famílias, proporciona aos hóspedes atividades ao ar livre, como trilhas e caiaque, além de confraternizações personalizadas. Com gastronomia refinada, SPA e piscina térmica, o resort combina o cronograma de folia com o lazer de alto padrão, fomentando o turismo na região.

Professor do Amanhã

Estão abertas até 25 de fevereiro as inscrições para mais uma edição do programa Professor do Amanhã, para o qual a Universidade de Caxias do Sul disponibiliza 35 vagas para as licenciaturas em História (4), Letras - Português (14) e Matemática (13), no Campus-Sede, e quatro para Geografia no campus de Bento Gonçalves. O Professor do Amanhã é um programa do governo do Estado que adquire vagas em cursos de licenciatura.

O novo presidente do Sindsegrs

O Sindicato das Empresas de Seguros do Rio Grande do Sul (Sindsegrs) realizou, na última semana, a primeira reunião de diretoria do ano, onde Ederson Daronco foi empossado como novo presidente para o período de janeiro de 2025 a janeiro de 2028. Em 6 de fevereiro, durante sua posse, Daronco destacou a responsabilidade do setor securitário após as enchentes de 2024 e a importância de ampliar a comunicação com a população, especialmente com aqueles sem seguro. Com mais de 20 anos de experiência no mercado, Daronco, é natural de Catuípe e atua no mercado securitário na região sul e São Paulo.