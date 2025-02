Educação mais sustentável

A Plastiweber, maior empresa de reciclagem de plástico flexível do Sul, vai entregar mais de R$ 75 mil a escolas do RS pela destinação de 39.127 quilos de resíduos para reciclagem em 2024. Por meio do projeto 'Escola Sustentável', a empresa destina recursos para a educação, para fomentar melhorias nas instituições participantes e incentivar a conscientização ambiental dos alunos. Ao todo, 38 escolas, de nove municípios, se mobilizaram no último ano. Com a coleta, o projeto evitou: 46 mil quilos de emissão de gases do efeito estufa; 69 mil quilowatts de energia elétrica consumida; 181,5 mil litros de água; e 27,3 mil litros de petróleo.

Influenciadores argentinos

Influenciadores argentinos estão promovendo viagens ao Brasil para compras, comparando preços de produtos e evidenciando as vantagens financeiras. O movimento tem impulsionado um grande fluxo de turistas argentinos, especialmente para cidades como Florianópolis. Lojas locais registraram alta demanda, com prateleiras quase vazias devido ao aumento das compras.

Pelo caminho diplomático

O governo e representantes da indústria do aço fecharam um plano de, em vez de retaliar os EUA imediatamente, buscar canais de negociação com os norte-americanos, informa Raquel Landim. "O objetivo é deixar o assunto 'decantar" e tentar restabelecer o acordo de cotas, que vigorou de 2018 até agora, por meio de contatos diplomáticos nos dois países e pela atuação do setor privado no Congresso americano'.

Feira em Bogotá/Colômbia

A feira IFLS EICI, que aconteceu entre os dias 4 e 7 de fevereiro, em Bogotá deve gerar mais de US$ 5 milhões para fabricantes brasileiros de componentes e máquinas para calçados, que teve a participação de 30 empresas verde-amarelas, apoiadas pelo Brazilian Materials.

Contra escola sem partido

Tribunal de Justiça do RS suspendeu a eficácia da lei municipal inspirada no movimento "escola sem partido", que proíbe funcionários e professores das escolas municipais de emitir "opiniões de cunho pessoal que possam induzir ou angariar simpatia a determinada corrente políticopartidária-ideológica". Com a decisão, os professores seguem autorizados a discutir temas sociopolíticos nas escolas sem receio de penalizações.

Obras públicas paralisadas

Com mais da metade (52%) das obras públicas paralisadas, o Brasil teve, até o fim de 2024, um investimento nesses empreendimentos de R$ 9 bilhões, com recursos federais. Porém, o valor previsto de aplicação é de R$ 29,4 bilhões. Os dados constam em relatório divulgado pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Novo hospital em Criciúma

Nesta sexta-feira (14) será inaugurado em Criciúma (SC) o Hospital São José, com nove andares e 17,2 mil m² de área construída, cujas obras foram executadas pela gaúcha Construtora Tedesco. Contando com equipamentos e corpo profissional de ponta, o hospital representará um marco referencial no atendimento da saúde no vizinho Estado.

Noches de Canto Y Fuego no Tabacaray

O Rancho Tabacaray, casa de experiências do projeto El Topador em Porto Alegre, abre fevereiro com programação especial. A novidade é a Noches de Canto y Fuego, que estreia nesta quinta, unindo gastronomia e música no jardim do espaço centenário que já serviu de morada para o italiano Vicente Monteggia. No cardápio, clássicos como pancho, choripan, bochecha bovina, empanadas e cortes nobres preparados no fogo. A trilha sonora fica por conta do Grupo Mas Bah, com uma fusão de ritmos que celebra a cultura gaúcha.