Alternativas imobiliárias

Com o aumento da Selic e uma provável restrição a financiamentos, surgem novas ideias e oportunidades no mercado imobiliário. Uma saída tem sido o parcelamento direto com as incorporadoras. Na Serra Gaúcha, por exemplo, alguns empreendimentos se tornam praticamente auto pagáveis. "É o caso do Green Park, o primeiro home resort urbano de Canela, que tem a entrega programada para Abril de 2026. A possibilidade do curto prazo para rendimentos com locação do imóvel, assim praticamente cobrindo a parcela financiada direto com a incorporadora, faz com que o investimento tenha retorno ágil", explica Daniel Tombini, proprietário da Park Incorporadora.

Os Atendimentos do Senai

O Senai realizou em 2024 mais de 6,5 mil atendimentos de eficiência energética, manufatura enxuta e transformação digital em micro, pequenas e médias indústrias (MPMEs) das 27 Unidades da Federação. Outras 1,2 mil empresas participaram do processo de validação e receberam tecnologias da indústria 4.0, como internet das coisas e inteligência artificial, via categoria de chamadas Smart Factory.

O Paraná Indústria 4.0

O Paraná tem se destacado como um dos estados mais avançados na adoção da Indústria 4.0, impulsionado por sua forte base industrial, investimentos em inovação e parcerias estratégicas entre o setor produtivo, universidades e instituições de pesquisa. Com setores como agronegócio, automotivo, metalmecânico e tecnologia se modernizando rapidamente, o estado caminha para consolidar sua posição de referência na digitalização e automação industrial no Brasil.

Franquia comida italiana

O movimento de internacionalização das franquias brasileiras segue aquecido, e a Itália no Box, rede especializada em comida italiana, acaba de dar um passo estratégico nessa direção. A marca anunciou um investimento de R$ 5 milhões para abrir cinco lojas próprias em Portugal até o final de 2025, em Lisboa, Porto, Aveiro, Viseu e Coimbra. Além disso, já tem planos para expandir para os EUA com a meta de alcançar 30 unidades internacionais nos próximos três anos.

Reconhecimento inédito

Com quase 80 anos de história, o Grupo Sinosserra ingressou pela primeira vez no ranking Great Place to Work entre as 60 melhores empresas do varejo para se trabalhar no País. A consultoria global que apoia organizações a obterem melhorias por meio de uma cultura de confiança, alto desempenho e inovação, reconheceu o grupo gaúcho no 20º lugar nas empresas de médio porte. O prêmio avaliou diretamente as concessionárias Sinoscar, Guaibacar e Tramonto.

Negroni Day no Encouraçado

O Encouraçado Butikin apresenta o Negroni Day (drink) todas as terças-feiras, no charmoso porão Butikin Hi-Fi, com Double Negroni das 18h30min às 20h30min: ao pedir um Negroni Autoral, o cliente ganha um Negroni Clássico. Sempre na segunda semana de cada mês, bartenders convidados lançam dois novos Negronis Autorais, que ficarão disponíveis no cardápio de terça-feira do mês corrente. A estreia hoje é com a mixologista Claudia Schumacher e DJ João Rosa.

Os 94 anos da Cooperativa Aurora

A Cooperativa Vinícola Aurora celebra, nesta sexta (14), 94 anos. Quase centenária, a companhia reafirma seu compromisso com a inovação, excelência e sustentabilidade na produção de vinhos, espumantes e sucos por meio de investimentos do campo à indústria. Nos últimos quatro anos, a Aurora destinou cerca de R$ 110 milhões a melhorias estruturais, e em 2025 outros R$ 25 milhões serão aplicados na qualificação permanente nos processos de elaboração.