Uma clínica para mulheres

Feita por elas e para elas, a Clínica Madria de Passo Fundo (RS) celebrou na sexta-feira passada (07) o segundo aniversário de um espaço acolhedor e humanizado, dedicado exclusivamente para mulheres. Ao longo de dois anos de história, a Madria tem se tornado um ambiente de aconchego que, para além do atendimento, oferece cuidado e acolhimento em todas as áreas essenciais da saúde feminina. Composta por quatro sócias fundadoras, a Madria nasceu da parceria e amizade entre mulheres que possuem forte conexão, tanto pessoal quanto profissional.

A Microempa, maior entidade representativa das micro e pequenas empresas do RS, acaba de lançar uma plataforma inovadora, pensada para facilitar o processo de recrutamento e seleção de profissionais. O Microempa Talentos não é só mais uma ferramenta de busca de emprego, mas uma verdadeira solução para conectar empresas associadas com profissionais qualificados, ao mesmo tempo em que abre portas para qualquer pessoa interessada em colocar seu currículo em um banco de dados focado em oportunidades de todo o Estado.

Nos dias 8, 15 e 22 de fevereiro, das 10h às 12h, estações da Trensurb recebem novas ações Vida sobre Trilhos, do projeto Help, focadas no cuidado com a saúde mental e valorização da vida. Voluntários do projeto irão distribuir mensagens motivacionais e de apoio aos passageiros do metrô, além de oferecer um local de escuta qualificada, o chamado "Cantinho do Desabafo", onde ficam à disposição para ouvir e conversar com quem precisar de apoio emocional.

O Grupo Bradesco Seguros registrou lucro líquido de R$ 9,1 bilhões em 2024, o maior da série histórica da empresa, com alta de 0,8% e ROAE de 22,4%. No quarto trimestre do ano, o montante alcançou R$ 2,5 bilhões, crescimento de 6,6% frente ao trimestre anterior. Já o faturamento (receitas de prêmios, contribuições de previdência e receitas de capitalização) somou R$ 121,1 bilhões em 2024, representando evolução de 13,6% perante 2023.

O Ano Novo de 2025 iniciou com novidades na CDL de Igrejinha e Três Coroas. Buscando uma aproximação cada vez maior com o associado e a comunidade, e atenta aos movimentos do mercado, a entidade lançou o Podcast da CDL. O objetivo é ser mais um canal de comunicação, trazendo conteúdos que incluem a divulgação dos serviços, novidades do mês e valorização dos associados, aproximando-se também do público externo.

Os usuários da plataforma Gov.br agora contam com uma nova ferramenta para receber informações oficiais personalizadas do governo federal: a Caixa Postal Gov.br. Desenvolvida pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) em parceria com o Serpro, a solução inova ao permitir comunicação direta e segura entre os órgãos públicos e os cidadãos, reduzindo os riscos de fraudes e desinformação.

Novos Investimentos da Camil no RS

A Camil Alimentos, uma das maiores empresas de alimentos da América do Sul, avança com a construção de uma nova unidade industrial na localidade de Cambaí, Itaqui (RS), incluindo uma moderna planta de beneficiamento de arroz e uma termoelétrica com capacidade para gerar 11,5 megawatts de energia. Em linha com seu compromisso com a transparência e o desenvolvimento regional, o projeto inclui também a instalação de uma subestação transformadora, que permitirá a comercialização do excedente de energia com a concessionária local.