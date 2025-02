Condomínio para o ano todo

Com investimento de mais de R$ 85 milhões e previsão para início das obras em abril de 2025, a DeMello Incorporações e a ECL Participações realizam o pré-lançamento do condomínio de lotes de alto padrão Verano, em Xangri-Lá/RS. Com infraestrutura para ser desfrutada o ano inteiro, sua localização no Litoral Norte gaúcho é privilegiada, estando a menos de cinco minutos do mar. O empreendimento, que terá apoio de clube na beira da praia, possui 206.148 m2 de área total e 108.726 m2 de espaço residencial. Os lotes secos têm valor a partir de R$ 235,9 mil e os beira-lago iniciam em R$ 358,9 mil. O projeto arquitetônico leva a assinatura do Grupo Sólido.

O Prêmio Ser Humano

O projeto "Colorindo em Ação", realizado pela Volkswagen do Brasil em parceria com a ONG Parceiros Voluntários e a Fundação Grupo Volkswagen para apoiar a Casa Neon Cunha, em São Bernardo do Campo (SP), acaba de conquistar a categoria ESG do Prêmio Ser Humano, promovido pela Associação Brasileira de Recursos Humanos (ABRH-SP), em São Paulo.

Os 120 anos do colégio

Na próxima quarta-feira, o Colégio Marista Santa Maria, de Santa Maria (RS), celebra 120 anos de história. Ele chegou a sediar as aulas dos primeiros cursos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), uma das instituições públicas de ensino superior mais importantes do Brasil, que preparou uma programação especial para a data. A caminhada do Colégio Marista Santa Maria iniciou com a chegada à cidade dos primeiros Irmãos Maristas, fundando a Escola São Luiz e após o Colégio Santa Maria, que foi o primeiro "Ginásio" do interior do RS.

IESA realiza expedições

O Grupo IESA realizará, nos finais de semana de fevereiro, expedições off-road em ações para seus clientes, idealizadas em parcerias com grandes marcas. Todos os passeios sairão de Porto Alegre e terão como destino final o Parador Grupo IESA, em Xangri-lá. Neste sábado, acontece a Expedição BMW Motorrad. Já no dia 15, será a vez da Expedição Nissan. E dia 22 a Expedição Harley Davidson encerra o mês de aventuras.

O maior pneu agrícola

O Oeste paranaense será palco da apresentação do maior pneu agrícola já produzido na América Latina. Trate-se do LSW1250/35R46A, um gigante que será o destaque da Titan Pneus, durante a 37ª edição do Show Rural Coopavel, que acontece de 10 a 14 de fevereiro de 2025, em Cascavel. Reconhecida como uma das maiores vitrines de tecnologias do agronegócio, a feira vai reunir centenas de visitantes das mais diversas regiões em busca de novidades.

Seguro do carro popular

Apesar das altas nos preços, os modelos de veículos populares no Brasil continuam atraindo consumidores. Além de considerar a economia e eficiência do carro, o seguro também deve ser levado em conta na hora da escolha. Segundo levantamento da Agger, o preço médio do seguro dos cinco carros novos mais baratos gira em torno de R$ 2 mil.

Calor supera o recorde anterior

O mês passado foi o janeiro mais quente já registrado no mundo, segundo o observatório Copernicus, da União Europeia. A temperatura do planeta ficou 1,75ºC acima da média no período pré-industrial. O índice superou o recorde anterior para o mês, atingido no ano passado, e ultrapassou a meta estabelecida pelo Acordo de Paris, que prevê limitar o aquecimento a 1,5ºC acima dos níveis do período pré-industrial. A elevação da temperatura ocorre apesar do 'La Niña', fenômeno que tem um efeito de resfriamento. "Isso é um pouco surpreendente", disse Julien Nicolas, da agência de notícias France Presse.