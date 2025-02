Gramado e Canela juntas

Estreitar laços e trabalhar em conjunto para fortalecer a região de Gramado e Canela são metas da gestão 2025-2028 dos vereadores dos dois municípios. Com esse objetivo, a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Gramado participou, na segunda-feira, de um encontro com a Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Canela. O encontro teve como propósito discutir demandas e projetos em andamento nos respectivos Poderes Legislativos, além de promover uma troca de experiências sobre a transição entre gestões. Para Felipe Caputo, presidente da Câmara de Canela, a iniciativa fortalece a parceria entre as cidades: "Canela e Gramado são cidades interdependentes, verdadeiras irmãs que protagonizam o turismo na Serra".

Faculdade de Comércio

A Faculdade do Comércio (FAC-RS) está com matrículas abertas para nove cursos de graduação e sete de pós-graduação na modalidade EAD. Desde 2023, a CDL Porto Alegre oferece, no RS, os cursos da instituição de ensino, ligada à Associação Comercial de São Paulo. Associados da CDL Porto Alegre têm desconto nas mensalidades. As aulas começam em 17 de fevereiro.

Café da Catedral muda

A partir de fevereiro, o Café da Catedral transforma suas tardes em uma experiência musical imperdível. Localizado no Salão Nobre, nos jardins da Catedral Metropolitana de Porto Alegre, o espaço inaugurado em maio de 2023 amplia sua agenda cultural com apresentações semanais de música ao vivo. Além das já consolidadas quartas-feiras de Jazz, onde a musicalidade toma conta do café, criando uma atmosfera elegante e envolvente para quem aprecia o gênero, a cantora Nalanda traz seu talento e carisma para embalar o público com interpretações cheias de emoção e qualidade musical aos domingos.

Fiat mantém a liderança

Fiat mantém sua liderança no mercado brasileiro. Em janeiro, a marca alcançou 21,4% de market share e emplacou 34.356 unidades, quase 13 mil à frente da segunda colocada. Já a Strada, veículo mais vendido do país em 2024, se manteve líder absoluto no primeiro mês do ano, com 8.777 unidades vendidas. O Argo também se destacou em janeiro como o sexto veículo mais vendido do mês, com 5.173 unidades.

O desenvolvimento rural

A Administração Municipal de Gramado, representada pelo vice-prefeito Luia Barbacovi e pelo secretário da Agricultura, Eliézer de Lima, cumpriu agenda na capital gaúcha na segunda-feira. Na pauta do encontro, a busca de recursos para a aquisição de maquinários visando prestar auxílio aos agricultores gramadenses, além de apoio do Estado na realização da 34ª Festa da Colônia, que acontecerá de 30 de abril a 18 de maio deste ano.

A ponte Brasil-Argentina

A Ponte Internacional de São Borja, que conecta Brasil e Argentina, terá sua concessão leiloada em 4 de abril em Foz do Iguaçu (PR). O projeto está sendo coordenado pelos dois países e prevê US$ 99 milhões em investimentos para modernizar a estrutura. A ponte responde hoje por 23% das operações comerciais entre os dois países.

A vantagem do consórcio x juros

Em 2024, a CredCrea, uma das maiores cooperativas segmentadas do Brasil, especializada no atendimento de profissionais das áreas de engenharia, arquitetura, técnicos e tecnólogos, alcançou um recorde nas vendas de consórcios, impulsionado pela alta da taxa Selic e pelo aumento nos custos do crédito tradicional. A modalidade de consórcio se tornou uma alternativa atraente para quem deseja adquirir bens de médio e longo prazo, como imóveis e veículos, sem o peso das altas taxas de juros.