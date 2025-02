A caminho da entrega

Com investimento de R$150 milhões, as obras do OwnTime Home Club Gramado avançam para sua fase final. O projeto tem à frente a incorporadora gramadense Ownerinc, focada no modelo de negócios de compartilhamento de imóveis residenciais. O empreendimento está com aproximadamente 80% de suas unidades comercializadas, gerando, até agora, VGV de R$ 400 milhões dos R$ 500 milhões projetados pelo cálculo. Localizado no Centro de Gramado, a 200 metros da Rua Coberta, contará com 24 casas e 40 apartamentos, além de exclusivo clube com infraestrutura completa. A área comum deverá ser entregue em dezembro de 2025 e as unidades a partir de janeiro de 2026.

Bares e restaurantes

O setor de alimentação fora do lar segue como um dos principais motores do mercado de trabalho no Brasil. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD), divulgada sexta-feira (31) pelo IBGE, os bares e restaurantes criaram 230 mil novas vagas de emprego em 2024, registrando um crescimento de 4,2% em relação ao ano anterior — desempenho muito superior à média nacional, que ficou em 0,8%.

Micro e pequenos

A criação de postos de trabalho nas micro e pequenas empresas (MPE) cresceu 3,41% em 2024 na comparação com 2023. No acumulado do ano passado, os pequenos negócios responderam por 1.222.972 empregos, contra 1.182.632 no mesmo período de 2023. A análise é do Sebrae a partir de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged). Do universo de 1.693.673 empregos gerados no conjunto da economia em 2024, as MPE responderam por sete em cada dez vagas.

A solidez do Serpro

Diante da recente onda de notícias sobre os resultados primários das estatais, o Serpro reafirma à sociedade brasileira sua solidez e sustentabilidade financeira. Em 2024, a empresa alcançará o maior lucro da sua história, com uma receita líquida estimada em mais de R$ 4 bilhões - um crescimento de cerca de 22% em relação ao ano anterior - e lucro líquido superior a R$ 670 milhões. Como empresa pública de tecnologia, o Serpro tem um papel estratégico na digitalização do governo e na prestação de serviços essenciais ao Estado e ao cidadão.

Comercial Gerdau

A Comercial Gerdau (CG), distribuidora própria dos produtos de aço da Gerdau, completa 54 anos da inauguração de sua primeira unidade. Ao longo desse tempo, o canal de vendas consolidou sua posição em todo o território nacional, desempenhando um papel central na atuação de serviços de distribuição e varejo da maior empresa brasileira produtora de aço.

A menor utilização

Entre 2022 e 2024, a Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa de Porto Alegre realizou apenas quatro eventos culturais no Auditório Araújo Vianna de um total de 90 datas disponíveis para uso do município, conforme o contrato de concessão firmado com a Opinião Produtora. O aproveitamento representa apenas 4,4% do que o município poderia usar para promover shows.

Cuidado com mochilas cheias

Com o início do ano letivo, é comum ver alunos carregando mochilas cheias de livros e cadernos, algumas atingindo alguns quilos. No entanto, o peso excessivo das mochilas pode trazer prejuízos à saúde no longo prazo, especialmente à coluna vertebral, em uma fase essencial do seu desenvolvimento. De acordo com o neuro-ortopedista Dr. Luiz Felipe Carvalho, o uso inadequado de mochilas pode contribuir para dores nas costas, alterações posturais e até problemas mais graves, como desvios na coluna.