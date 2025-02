Logística e data center

Uma leitura atenta do Anuário de Investimentos do RS 2024, publicado na semana passada pelo Jornal do Comércio, permite fazer várias observações de tendências da economia do Rio Grande do Sul. Uma delas está relacionada à tecnologia, cada vez mais utilizada, e à necessidade de data centers. Há grandes investimentos previstos no Estado em novos centros de processamentos de dados. Outro ponto interessante é a nova safra de condomínios logísticos na Região Metropolitana de Porto Alegre, inclusive com a presença de gigantes como Mercado Livre e Amazon. Foram sete grandes iniciativas mapeadas, com investimento somado de R$ 3,6 bilhões.

Império vermelho

Neste sábado foi celebrado o Dia do Tomate, um dos ingredientes mais consumidos no mundo e protagonista de uma jornada histórica fascinante. Ele não revoluciona apenas a gastronomia global, mas também movimenta uma gigantesca cadeia econômica e impacta diretamente a alimentação de bilhões de pessoas. Representando essa importante cultura agrícola, a Associação Tomate BR reforça a relevância do fruto que se tornou um símbolo da democracia alimentar e do desenvolvimento sustentável.

Decisões Judiciais

Uma seleção de juristas e economistas foi convocada pelo Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (Iders) para analisar o impacto das decisões judiciais no Brasil. O resultado é a obra Decisões Judiciais e suas Consequências Econômicas e Sociais, com lançamento no dia 20 de fevereiro, às 18h, no auditório do CMT Advogados, de Porto Alegre. O organizador, Guilherme Mendes Resende, economista, assessor especial da Presidência do STF, estará presente.

Café solúvel 2024

As exportações brasileiras de café solúvel no ano-cafeeiro de 2024 bateram recorde histórico ao atingirem o correspondente a 4,09 milhões de sacas de 60kg, volume físico que representa um crescimento de 13% sobre igual período anterior. Tal performance permitiu ao Brasil obter uma receita cambial, também recorde, de US$ 950,05 milhões, representando o crescimento bastante expressivo de 35,3% em relação a igual período de 2023.

Um novo capítulo

Fundada há oito anos pelo publicitário Antônio Brocker Junqueira, o estúdio criativo gaúcho A27, que atua no mercado de design e em estratégias de comunicação, inicia um novo capítulo na sua trajetória, com a chegada de dois novos sócios: Emanuel de Aquino, que, após quase três anos na equipe, assume como diretor de Descobertas, e Lucas Yaslam, contador de formação e especialista em marketing e vendas, que ingressa como diretor de Resultados.

Barcos e lanchas

Proprietários de barcos e lanchas deverão faturar alto durante o Carnaval com a locação de suas embarcações para turistas e veranistas, que deverão invadir as praias do litoral brasileiro durante o período de folia. Com previsão de faturamento recorde, a locação irá viabilizar a utilização dos recursos para abater ou custear totalmente a manutenção dos barcos.

Responsabilidade social da Braskem

A Braskem encerrou a temporada fortalecendo sua atuação social no RS. Em 2024, a companhia impactou pelo menos 8,9 mil gaúchos por meio de seus projetos sociais ao longo da temporada. Entre as iniciativas articuladas nos municípios de Triunfo, Porto Alegre, Rio Grande, Montenegro e Nova Santa Rita, estão programas de capacitação profissional e educação ambiental, ações de fomento à economia circular e à reciclagem de resíduos, promovidas junto a parceiros como Senai RS e CUFA Montenegro, entre outros.