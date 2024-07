Pela segurança das frotas

A Delta Global, empresa gaúcha especializada em tecnologia e serviços para o mercado de seguros e transportes, está lançando o Delta FleetCam, sistema de videotelemetria inteligente que visa aprimorar a segurança das frotas. Como parte da Delta Fleet, mais completa plataforma de gestão do Brasil, o FleetCam combina inteligência artificial com tecnologia que inclui câmera voltada para motorista e para a estrada. A plataforma oferece abordagem integrada para o monitoramento da condução do veículo, detectando fadiga, sonolência, distração ou uso indevido de celular por parte do motorista.

Polo Films para Exterior

A Polo Films - indústria de filmes flexíveis para embalagens, localizada em Montenegro - expandiu para o Exterior as fronteiras do seu Programa de Relacionamento com Clientes. O Polo Education - consultoria técnica sobre os produtos e serviços da empresa para a qualificação e o aprimoramento técnico dos clientes - chega a El Salvador e à Argentina, onde a empresa tem cerca de 25% de market share.

Grendene lança assistente

A Grendene, líder em exportação de calçados no Brasil, está revolucionando o varejo com o lançamento de um assistente virtual baseado em inteligência artificial generativa para a Melissa. Este sistema inovador, chamado Charla, foi desenvolvido pela MadeinWeb em parceria com a AWS e oferece diversos benefícios para os clientes e equipe de vendas. A IA Charla será alimentada com informações das últimas quatro coleções da Melissa, junto com dados de vendas de dois dos principais clubes Melissa.

Pela educação inclusiva

Entre os dias 22 de julho e 2 de agosto, a Abess promove o 2º Encontro de Capacitação em Educação Inclusiva. Ao todo, serão treinados 450 agentes de educação de escolas da rede municipal, sendo 357 de Porto Alegre e 93 de Alvorada, cidades onde a Abess atua em parceria com as respectivas secretarias de Educação na aplicação de programas voltados à inclusão de estudantes com deficiência.

A Lamb tem 120 postos

Neste momento em que os esforços pela recuperação do RS são

generalizados, a oferta de empregos é recebida com entusiasmo. Só uma empresa gaúcha, a Lamb Construções e Engenharia, no mercado desde 1986, está disponibilizando 120 postos de trabalho, a maioria para pedreiros e auxiliares, em Guaíba. Tradicional contratante de mão de obra, a construção civil abarca diferentes expertises, o que dá oportunidade para profissionais de diversas áreas.

Arquitetos Voluntários

Em parceria com o Instituto Cidades Responsivas, os Arquitetos Voluntários vão destacar o trabalho voluntário no desenvolvimento urbano e sustentável no 2º Encontro Cidades Responsivas do Instituto Caldeira, em 25 de julho. A Associação segue focada na Missão Reconstrução RS, revitalizando cinco creches em Porto Alegre e uma ONG em Taquara, beneficiando mais de 1,2 mil crianças.

A festa do pijama é um bom negócio

A expansão das festas do pijama, especialmente no Plaza São Rafael, criou um novo nicho econômico para a rede, representando 5% da receita de eventos festivos, segundo o superintendente da Rede Plaza de Hotéis, Euler Vieira. A demanda por essas festas triplicou desde a pandemia. E são majoritariamente para grupos de 6 a 20 crianças, sendo os principais clientes pais de menores entre 9 e 11 anos. Recentemente, o hotel firmou parcerias com três fornecedores de decoração e recreação, ampliando os serviços. Durante as férias de julho de 2024, é esperado um aumento superior a 15% no número de hóspedes interessados nesse serviço.