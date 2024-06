Novas transações bancárias

Sete em cada dez transações bancárias dos brasileiros são feitas pelo celular, consolidando esse meio como o preferido da população para seu relacionamento financeiro. Entre 2019 e 2023, as transações pelo smartphone tiveram um significativo crescimento de 251% no País - enquanto o volume de transações totais dobrou, as movimentações pelo smartphone cresceram 3,5 vezes no Brasil. Em 2023, foram feitas 130,7 bilhões de operações bancárias nos smartphones dos clientes, um avanço de 22% na comparação com o ano anterior. É o que revela o 2° volume da Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 2024 (ano-base 2023), realizada pela Deloitte.

Mercur completa 100 Anos

A Mercur, indústria de saúde e educação, de Santa Cruz do Sul, celebrou 100 anos em 11 de junho. Apenas 0,01% das empresas brasileiras chegam ao centenário. Desde a "Virada de Chave" em 2009, a Mercur adotou um modelo de produção ágil e sustentável, focado nas pessoas e no meio ambiente. Com turnover de 1,52%, destaca-se por valorizar e reter talentos. Conheça mais em www.mercur.com.br.

Biotecnologia do RS em alta

Produtores do Sul, do Centro-Oeste e do Norte do País estão de olho nas sementes da Semevinea Genética. Ao desenvolver cultivares de trigo com elevado potencial produtivo e alta adaptação às diversas regiões tritícolas brasileiras, a empresa traz uma alternativa eficaz aos desafios climáticos. "A genética pode ser protagonista em suportar melhor o peso do clima, pois dá uma resposta rápida às condições adversas", destaca o sócio-diretor, Márcio Só e Silva.

O vinagre para cesta básica

O grupo de trabalho 09 da reforma tributária, um dos que representam a iniciativa privada na discussão no Congresso Nacional, vai pedir a reinclusão do vinagre na cesta básica nacional. A reivindicação foi feita pela entidade da indústria (Anav) e conta com o apoio de produtores rurais pelo País.

Rótulo brasileiro tem recorde

O leilão de vinhos promovido pela seção gaúcha da Associação Brasileira de Sommelier (ABS-RS) e Cristiano Escola Leilões, cravou a marca do maior valor já pago por um vinho brasileiro. O Lote 43, safra 2004, de 6 litros, da Miolo, foi arrematado por R$ 17,5 mil. O lance foi dado por um grupo de amigos de São Paulo. O pregão beneficente reuniu 297 garrafas, disputadas em 490 lances, resultando em R$ 164,7 mil doados às entidades que atuam em prol dos afetados pelas chuvas e enchentes no Estado.

Os 55 anos da Prolar caxiense

A Prolar, uma das mais antigas e tradicionais imobiliárias de Caxias do Sul, completou 55 anos nesta quinta-feira. A empresa segue fortalecida no mercado imobiliário da Serra com expectativa de crescimento de 10% na carteira de locações e 15% na gestão de condomínios, chegando a 400 condomínios administrados em 2024. Também está ampliando a capacidade de atendimento com a duplicação dos gestores de contas em condomínios para acolher com qualidade os novos clientes.

Atenção para perda auditiva na 60

A população 60 é cada vez mais numerosa e, hoje em dia, tem um perfil bastante diferente do que era em décadas anteriores. Além de mais longeva, é muito mais ativa, tanto no trabalho, como nas atividades físicas e nas relações, assim como nas relações sociais. Mas, toda essa vitalidade pode tirar a atenção nos problemas comuns nesta etapa da vida e que, muitas vezes, passam desapercebidos. É o caso da perda auditiva, muito recorrente a partir dos 60 anos e implica sérios riscos à qualidade de vida, hoje em dia tão valorizada por todos nós.