Prioridade à solidariedade

Com investimento por volta de R$ 500 mil e operando em soft opening, antes mesmo de abrir oficialmente em Porto Alegre sua primeira loja física fora do Paraná, a Páprika, confecção de moda feminina de Curitiba/PR, se juntou à corrente de solidariedade em ajuda aos atingidos pelas enchentes no RS. Engajou-se no trabalho voluntário enviando ainda da capital paranaense doação de peças da grife. Também está auxiliando na reforma de um abrigo, em Viamão, que receberá mulheres e crianças desalojadas. A marca identificou forte crescimento do e-commerce no estado nos últimos anos, o que a fez perceber a similaridade do DNA da grife com a mulher gaúcha.

Atendimento psicológico

A Funerária São Pedro adotou atendimento psicológico com terapeuta especializado em desastres naturais para familiares de vítimas da tragédia climática. Além disso, a empresa com sede na Azenha, em Porto Alegre, atua como ponto de recolhimento para doações. Alimentos, roupas e produtos de higiene arrecadados serão entregues à Defesa Civil Municipal para distribuição.

Prejuízos nos veículos

A tragédia que afetou quase todo o RS começa a mostrar sua dimensão na medida em que as águas iniciam seu recuo. Fotos de cemitérios de carros cobertos de lama demonstram que, além de vidas e imóveis, o prejuízo das famílias e empresários do setor de veículos não foi pequeno. Estimativas dão conta que entre 5% e 10% do total da frota gaúcha, que soma ao redor de 2,8 milhões, tenha ficado inutilizada.

Do mundo para o RS

As importadoras de vinhos Bodega 3Cabezas, Vino Hermano, Dominio Cassis, Riserva e Obra Prima conseguiram a doação de mais de 1.000 garrafas de vinho para serem comercializadas online no site meuvinho.com.br com renda revertida 100% para os atingidos pelas enchentes, na campanha Do Mundo para o RS.

Ajuda do Farroupilha

A escola criou uma campanha para ajudar os trabalhadores da educação a retomarem suas vidas com dignidade. A iniciativa Colégio Farroupilha Ajuda fará a doação de móveis e eletrodomésticos aos profissionais, com valor de até R$ 10 mil para cada contemplado. As inscrições para receber ajuda devem ser feitas por um formulário eletrônico, e as doações pelo pix [email protected]

Um manual para os síndicos

Doze empresas do setor imobiliário se juntaram em um pool e criaram um manual destinado aos síndicos gaúchos para orientá-los como agir diante das fortes cheias que arrasaram centenas de cidades do Estado nas últimas semanas. As maiores administradoras de condomínios do País se uniram e, com o apoio de outros players do setor formaram um grupo que articula, debate, organiza e procura caminhos para a retomada da habitabilidade da forma mais segura, rápida e simples.