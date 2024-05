A reinvenção do restaurante

Com investimento de aproximadamente R$ 200 mil e pouco mais de três meses de portas abertas, o restaurante MoltBe, na Zona Sul da capital gaúcha, já teve que se reinventar devido à catástrofe climática que assola Porto Alegre e quase todo o RS. A casa de gastronomia catalã, situada dentro da Floricultura Winge, na Tristeza, acrescentou por isso nos últimos dias os serviços de take away (pedir e retirar), pelo WhatsApp 51 9492-8290, e de delivery (telentrega) pelo Ifood. Mas, nos Bairros Ipanema, Jardim Isabel, Vila Conceição, Camaquã, Tristeza, Cavalhada, Vila Assunção e Cristal o próprio restaurante tem condições de fazer a entrega pelo valor de R$ 10,00 o serviço.

Megaoperação em Guaíba

Em apenas dois dias, toneladas de entulhos e resíduos sólidos foram retirados de Guaíba em uma operação envolvendo 130 pessoas e 48 veículos (entre máquinas e caminhões) na Cohab/Santa Rita. A intensiva dividiu estrategicamente o bairro em quadrantes, para que todas as regiões pudessem ser contempladas. A operação é uma parceria entre a Prefeitura, a Marinha do Brasil, a CMPC, a empresa Kito e outros colaboradores e voluntários, e seguirá durante a semana.

Saneamento no Interior

Os serviços de saneamento básico em áreas rurais apresentam ainda mais desafios do que em áreas urbanas. É o que mostra o estudo "A vida sem saneamento: para quem falta e onde mora essa população?", do Instituto Trata Brasil, ao revelar que seis em cada 10 moradias rurais não têm acesso à rede de água. Ou seja, 64,2% delas estão em áreas rurais e 35,8% em áreas urbanas.

Feira de Flores da Cunha

A Feira de Inverno de Flores da Cunha (RS) está confirmada para ocorrer de 22 de junho a 7 de julho, nos Pavilhões do Parque da Vindima Eloy Kunz. Em virtude da situação do Estado, ela precisou adaptar-se a um cronograma regional de eventos, mas seguirá mantendo o que oferece de melhor: expositores multissetoriais, preço direto de fábrica, gastronomia, shows musicais e entrada gratuita. Mas, nesta 35ª edição, ela será ainda um palco para a solidariedade.

A corrente de solidariedade

O Grupo Voto, de Porto Alegre, em parceria com empresários e outros voluntários, já conseguiu 1,2 mil toneladas de donativos para os atingidos por enchentes no RS. Foram 496 toneladas de água, 43 toneladas de alimentos, 1,4 mil colchões e outros itens. Além disso, o grupo Innova Steel irá construir 200 novas moradias para as cidades provisórias anunciadas pelo governo do Estado.

Custo da construção civil

O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) registrou alta de 0,59% em maio, ante 0,41% no mês anterior. Apesar da aceleração, este movimento sinaliza uma tendência de estabilização quando se observa a taxa em 12 meses, que está em 3,68%, patamar perto do registrado em abril. Em comparação a igual período em 2023, o índice registrou grande descompressão, pois a taxa anualizada em maio de 2023 era de 6,32%.

Mais de mil amostras de vinhos

Pela primeira vez em sua trajetória, o Brasil Wine Challenge ultrapassa a barreira das mil amostras, consolidando-se como um dos principais concursos internacionais de vinhos da América Latina, único com a chancela da OIV no Brasil. A Associação Brasileira de Enologia (ABE) registra 1.034 amostras inscritas por 191 empresas. A representatividade vem de 15 países, sendo eles: Alemanha, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Espanha, EUA, França, Geórgia, Hungria, Itália, México, Nova Zelândia, Portugal e Uruguai. O crescimento em relação a edição anterior, que alcançou 903 rótulos, foi de 15%.