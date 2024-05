El Topador solidário

O Rancho Tabacaray, bastião da cultura gaúcha e lar do projeto El Topador na zona sul de Porto Alegre, tem se destacado em ações solidárias. Nos últimos 20 dias, conduziu uma campanha de arrecadação que resultou na coleta superior a 4 toneladas de donativos, com 7 mil refeições sendo preparadas e distribuídas em diversos abrigos da cidade. A segunda etapa da campanha já está em andamento e promete ser ainda mais focada na gastronomia. Reabrindo suas portas para o público durante o jantar dos dias 31 de maio e 1º de junho, o Rancho concentrará seus esforços na arrecadação exclusiva de alimentos destinados à produção de marmitas.

Cosmético feito de azeite

Santo Antônio do Pinhal, na Mantiqueira paulista, e Encruzilhada do Sul (RS) são o terroir do azeite feito pelo casal Bia Pereira e Bob Vieira. Eles anunciam duas novidades ainda para este ano: um novo lagar na propriedade gaúcha aberto à visitação e a entrada do Sabiá no ramo de cosméticos feitos com azeite, reforçando o compromisso da marca com a sustentabilidade.

Alckmin em Caxias do Sul

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, se reúne às 13h desta segunda-feira reservadamente com um grupo de empresários e lideranças regionais às 13h na sede da CIC Caxias a convite da entidade que após, concede entrevista à imprensa. Em pauta, o debate sobre os impactos econômicos e sociais das recentes enchentes, conduzido pelo presidente Celestino Oscar Loro.

Agroindústria cresce 1,6%

A pesquisa sobre agroindústria, do FGVAgro, revela que no primeiro trimestre de 2024 a produção agroindustrial do País registrou uma expansão de 1,6% sobre igual período de 2023. O resultado foi puxado só pelo segmento de Produtos Alimentícios e Bebidas, que acumulou alta de 3,9%. Em contrapartida, os Não-Alimentícios acumularam contração de 1,7%, impactado, sobretudo, pelos setores de Insumos Agropecuários e Biocombustíveis.

Apoio aos produtos do RS

O Condor de Curitiba colocou cartazes sinalizando os produtos gaúchos nas gôndolas, além de criar áreas especiais no e-commerce destinadas a eles. É para ajudar o consumidor a encontrar produtos do Rio Grande do Sul. A medida é uma forma de incentivar seu consumo e de movimentar a economia do estado após a tragédia que atinge a região desde o final de abril.

Adiado o concurso do CRA-RS

Previsto para acontecer no dia 26 de maio, o Concurso Público do CRA-RS precisou ser adiado em função das enchentes no RS. A nova data já está definida: será dia 7 de julho. As inscrições terminaram no dia 17 de abril. Ao todo, serão 14 vagas de candidatos de nível Superior e Médio completos para os seguintes cargos: Fiscal (2), Administrador (2), Tecnólogo em Recursos Humanos (01) e Auxiliar Administrativo (09).