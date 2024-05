A Campanha Reconstrusul

Conscientizar pessoas e empresas a doar itens de obras para auxiliar as vítimas das enchentes no RS para reconstruir suas casas é o objetivo da campanha nacional Reconstrusul. A iniciativa encabeçada pela arquiteta paulista Dudi Duarte está arrecadando produtos para reconstrução em pontos de coletas superiores a 90 cidades brasileiras. Buscando contribuir com o projeto, a maior feira do setor de construção civil no Sul do País, a Construsul - Feira Internacional da Construção, se uniu para auxiliar no transporte dos materiais. Na segunda-feira, a primeira carreta de São Paulo, com 12 toneladas de itens para doação, chegou a Lajeado, no Vale do Taquari.

Prejuízos patrimoniais

Empresas gaúchas acumulam até R$ 10 bilhões em perdas de ativos decorrentes das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul desde o fim de abril. Os valores são apontados em estudo preliminar realizado pela Fecomércio-RS. Os prejuízos patrimoniais calculados contemplam estoque, maquinário, mobiliário, instalações, entre outros. A entidade avalia ainda que a perda de PIB do RS decorrente das enchentes chegue a R$ 40 bilhões, ou, 5% do PIB anual.

Global Living Dell Anno

Projetado pelo arquiteto Léo Shehtman, o ambiente Global Living Dell Anno apresenta, a partir desta semana, a nova linha de closets e acabamentos de cozinha da marca gaúcha na Casacor São Paulo, que ocorre até 28 de julho. O apelo internacional reflete o atual momento da marca pertencente ao Grupo Unicasa, de Bento Gonçalves. Com quase 40 anos de atuação, a Dell Anno inaugurou em 2023 sua primeira loja própria em Nova York, um marco em sua estratégia de expansão.

O aeroporto de Canela

Com o fechamento temporário do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e a limitação de voos do Aeroporto Regional Hugo Cantergiane, de Caxias do Sul, autoridades públicas, representantes de diversos órgãos e lideranças da iniciativa privada participaram de um encontro na tarde de terça-feira, no Grande Hotel Canela, que marcou a remobilização regional para viabilizar o Aeroporto Internacional das Hortênsias, em Canela.

O retorno dos clássicos do Press

O Press não para. É uma rede gigantesca de pessoas (mais de 300 colaboradores), de famílias, de colegas, de fornecedores querendo aquecer a maior quantidade de pessoas possível nestes dias atípicos. Com cuidado, com carinho e com café. Por isso, segue o combinado de anos: no dia nacional do café voltam os itens que são a cara da estação, como o Irish Coffee, com uma dose de whisky, um toque de açúcar mascavo e nata fresca batida na hora, pra esquentar até a alma; o Chai Latte, que leva cravo, canela e gengibre no chá preto, e o Presspuccino Paçoca, que todo mundo amou no inverno passado e é a própria festa junina.