Um setor de rápida retomada

As recentes enchentes que assolam o Rio Grande do Sul deixam um rastro de destruição, afetando não apenas residências, mas também os negócios locais. Segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF), até dezembro de 2023, acumulavam no RS 10.959 unidades de franquia, sendo 187 franqueadoras com sede no Estado, responsáveis pela empregabilidade de 91,6 mil pessoas. Um estudo preliminar da ABF com 50 marcas mostra um prejuízo financeiro inicial de R$ 12,7 milhões. Esse modelo de negócio oferece estrutura flexível, que permite rápida retomada das operações mesmo em situações adversas como essa vivenciada pelas enchentes.

Água mineral no RS

A Águas Minerais Sarandi, localizada no município de Barra Funda (RS), está na corrente de ajuda aos gaúchos atingidos pelas enchentes. A empresa disponibiliza gratuitamente suas fontes para caminhões-pipas de prefeituras, hospitais, defesa civil e demais entidades filantrópicas para abastecimento de água potável para as comunidades. Interessados podem entrar em contato através do telefone (54) 917.806.777.

Alimentos em latas

Muitas ONGs que se mobilizam para arrecadar donativos para as vítimas das enchentes no RS solicitam, entre outros itens, alimentos acondicionados em latas de aço. "Por serem acondicionados em perfeitas condições de higiene e com total segurança, esses alimentos podem ser de grande ajuda para os desabrigados. Também não sofrem qualquer interferência do meio externo", ressalta Thaís Fagury, presidente da Associação Brasileira de Embalagens de Aço.

Prejuízos no turismo

Aeroporto Internacional Salgado Filho interditado por tempo indeterminado, estradas bloqueadas, ruas, lojas e restaurantes quase vazios, hotéis com vagas disponíveis. É esse o cenário de muitas das principais cidades turísticas após o Estado ter sofrido sua maior tragédia climática, nas primeiras semanas de maio. Diante disso, a Secretaria de Turismo do Estado e a Universidade de Caxias do Sul disponibilizam uma pesquisa para dimensionar os impactos e prejuízos e iniciar ações para restabelecer o turismo gaúcho.

Sem cooperativa de advogados

O plenário do Instituto dos Advogados Brasileiros (IAB) aprovou, na quarta-feira, parecer que pede a revogação do inciso X do art. 2º do Provimento 112/2006, da OAB, que proíbe a formação de sociedades de advogados que revistam a forma de sociedade empresária ou cooperativa. A análise feita pela entidade aponta que a liberdade de organização cooperativa é uma previsão constitucional, "além de poder ser a oportunidade de obtenção de melhores condições de trabalho e, consequentemente, de vida, aos advogados brasileiros". A maioria dos advogados brasileiros tem renda inferior a 5 salários mínimos e só 4,95% acima de 20.