Crédito consciente Sebrae

Apoiar os empreendedores na tomada de decisões antes de acessar empréstimos. É com esse objetivo, que o Sebrae lançou, nesta terça-feira, a página Crédito Consciente, que vai ajudar o dono de um pequeno negócio a ampliar sua consciência e segurança na obtenção de um financiamento e, em seguida, conduzi-lo para as instituições financeiras. Por meio do Fundo de Aval para Micro e Pequenas Empresas (Fampe), o Sebrae entrará como avalista de até 80% da garantia do valor total do empréstimo. Isso significa que, com o aporte de R$ 2 bilhões feito pela entidade no fundo, serão garantidos R$ 30 bilhões de crédito para os pequenos negócios em todo o país nos próximos três anos.

Dia do trabalho 100 anos

A data que celebra as conquistas dos trabalhadores ao longo da história, o Dia do Trabalho completou 100 anos neste 1º de maio no Brasil. Foi em 1924 que as principais medidas de benefício ao trabalhador passaram a ser anunciadas, a partir do governo Vargas.

A Unicred na radiologia

A Unicred estará presente na 54ª edição da Jornada Paulista de Radiologia, o maior evento do tema na América Latina, agendado para ocorrer de 2 a 5 de maio no Transamérica Expo Center, em São Paulo. Atualmente, segundo o relatório gerencial da cooperativa de fevereiro de 2024, elaborado pelo departamento de Inteligência de Negócios da Unicred, mais de 33% da base de cooperados estão vinculados ao setor de saúde, o que justifica a importância do evento para a entidade.

Fórum CICB na Fimec 2025

Com duas edições de sucesso já realizadas, a parceria entre o Fórum CICB de Sustentabilidade e a Fimec (Feira Internacional de Couros, Produtos Químicos, Componentes, Máquinas e Equipamentos para Calçados e Curtumes) foi renovada para 2025. O Fórum, que apresenta conteúdo sobre os principais temas da cadeia do couro, será no segundo dia da maior feira do setor coureiro-calçadista na América Latina, que acontecerá de 18 a 20 de março, na Fenac, em Novo Hamburgo.

Lideranças na Gerdau

O CEO da Gerdau, Gustavo Werneck, é o único líder da indústria brasileira do aço a estar entre as "100 lideranças mais admiradas" do País, segundo o ranking Merco 2023. O executivo avançou 11 posições em relação ao ano anterior e agora ocupa a 19ª colocação da pesquisa conduzida pelo monitor corporativo. Na classificação geral, André Bier Gerdau Johannpeter, vice-presidente do Conselho de Administração da Gerdau, está na 41ª posição, ganhando 15 posições.

Uma bolsa internacional

A cirurgiã-dentista Estélvia Araldi, radicada em Caxias do Sul, embarca para Vancouver, no Canadá, para cursar doutorado sanduíche na área de reabilitação dentária. Sanduíche é o nome dado ao programa parcialmente realizado em outra instituição brasileira ou estrangeira. Estélvia conquistou uma bolsa de estudos da CAPES. Foi a partir da aprovação de seu projeto enviado à Universidade Luterana do Brasil (Ulbra), campus Canoas/RS, onde ela é doutoranda, parceira da University of British Columbia.

Mudanças na Prolar de Caxias

Referência no mercado imobiliário da Serra, a Prolar, de Caxias do Sul, anuncia mudanças. A partir de maio, a imobiliária direciona o foco para a administração de condomínios e a gestão patrimonial e de locações. Com isso, deixa de atuar no mercado de compra e venda de imóveis. Com o reposicionamento, retoma o protagonismo nas primeiras áreas de atuação da imobiliária que está prestes a completar 55 anos. O novo momento é marcado pelo rebranding da marca com o novo slogan "Gestão Patrimonial".