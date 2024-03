Cooperativa dos professores

A cooperativa de crédito dos professores Educredi anuncia sua expansão para todo o Rio Grande do Sul. Antes apenas limitada aos profissionais da área de educação na Região Metropolitana, uma normativa abriu a possibilidade de atuação em todo o Estado com a oportunidade de associação para professores de qualquer região gaúcha. Na opinião do presidente Elson Sena, este é um marco para a história de mais de 20 anos da cooperativa. Com isso, todos os seus trabalhos e projetos poderão ser feitos em outras regiões do Estado. Um dos destaques é o projeto Sala Verde Padre Amstad, que trabalha a formação da educação ambiental.

Lavagem de roupa em casa

Uma pesquisa realizada recentemente pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) mostrou que quase 20% do valor da conta de água mensal é referente à lavagem de roupas em domicílio. Em uma casa com até quatro pessoas residentes, a quantia utilizada mensalmente é de 5,4 mil litros de água, enquanto em lavanderias o número cai para menos da metade - só 2,1 mil litros de água são utilizados para a operação.

Amantes de vinho natural

A Casa Vivá, refúgio para os apreciadores de vinho natural em Porto Alegre, dará início a uma série de shows na próxima quinta-feira. O palco será embalado pela energia da banda local OsTatuíra, enquanto os convidados poderão desfrutar dos vinhos da vinícola porto-alegrense Cantina Mincarone, dos produtores Ana e Caio Mincarone. Além de vinhateiro, Caio também é baixista da banda e fez um Pét-Nat para homenagear o quarteto musical. As últimas garrafas estarão à venda no dia no local.

Santa Clara amplia a rede

A Cooperativa Santa Clara (RS) amplia a rede e inaugura supermercados em Salvador do Sul e Barão. Prestes a completar 112 anos, ela atinge 15 lojas. Na loja de Salvador do Sul são 1.800 m2 e sete caixas, já a loja de Barão tem 600 m2 e três checkouts. Ambas dispõem de estacionamento. Além disso, no coração de Carlos Barbosa, a cooperativa inaugurou um conceito inovador de negócio: Mercado Express, que proporciona agilidade e praticidade aos consumidores.

Força transformadora do Pertence

Por mais de uma década, o Pertence tem sido uma força transformadora no desenvolvimento das pessoas com deficiência no Brasil. Dia após dia, a instituição gaúcha dedica esforços para construir um amanhã onde todos possam pertencer. Por isso, no dia 2 de abril realiza, junto com a escola de medicina da Unisinos, um evento inclusivo em Porto Alegre focado em famílias atípicas e profissionais da área da saúde. Dentre os destaques, a participação de André Palmini, neurologista e pesquisador do Instituto do Cérebro do RS e do músico e pesquisador sonoro Guilhermo Santiago. Ingressos pelo Sympla.