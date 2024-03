Memórias gastronômicas

A Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança completou 30 anos neste mês. Em celebração a este marco significativo, estão sendo organizados jantares extraordinários que percorrerão todas as regiões do País. O primeiro deles acontece dia 27 de março em Vitória, reunindo seis estabelecimentos do Espírito Santo. Outra novidade é o retorno do passaporte da Boa Lembrança. Assim como a cerâmica, que cumpre a função da Associação de marcar a memória de cada consumidor através de uma representação figurativa e especial, este souvenir colecionável buscará guardar as lembranças dos destinos visitados através de carimbos.

Valorização do ingrediente

Fundada em 1994, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL) é uma versão brasileira do Unione Ristoranti del Buon Ricordo na Itália, criada para valorizar os ingredientes e a cozinha autoral brasileira. Desde então, os associados adotam a prática de lançar ao ano um prato autoral, que, após saboreado pelo cliente, recebe uma cerâmica colecionável divertida e colorida, feita por artistas artesãs em Petrópolis (RJ).

Perspectivas Econômicas

O Centro Sinplast de Inovação e Governança (CSIG) realiza amanhã a primeira edição do ano do evento Gestão em Debate. O tradicional bate-papo será conduzido por Giovani Baggio, economista-chefe da Fiergs, que abordará as perspectivas econômicas para 2024, em especial para a indústria do plástico. A atividade, que inicia às 10h, acontece em formato híbrido.

Um Brasil competitivo

O Grupo Voto promove hoje, no Instituto Caldeira, a edição especial South Summit do Brasil de Ideias. Com o tema Da inovação à inclusão digital - desafios para um Brasil mais competitivo, a programação reunirá speakers de grupos como Agibank, BTG Pactual e Lojas Renner. Realizado há duas décadas, o evento traz speakers políticos e empresariais em discussões sobre temas atuais.

Armazenamento de dados

A Netfive, empresa gaúcha especializada em estratégia de segurança da informação, é a primeira empresa brasileira a receber o selo Pure Elite, concedido pela Pure Storage, companhia líder mundial em armazenamento corporativo. O selo é uma distinção dada a empresas parceiras que se destacam pelo conhecimento técnico e excelência no armazenamento de dados.

Vagas de aprendiz Gerdau

A Gerdau está com 25 vagas abertas para o programa de Jovem Aprendiz, da sua unidade Riograndense em Sapucaia do Sul. As inscrições devem ser feitas pelo site, valem até 18 de abril e o candidato deve ter entre 17 e 24 anos e estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio. O programa tem um olhar intencional na contratação de mulheres, pessoas autodeclaradas pretas e pardas e pessoas com deficiência.

Novos expositores do Brique

Estão abertas, até 10 de abril, as inscrições para 47 novos expositores do Brique da Redenção, no segmento de artesanato, sendo 20% para pessoas com deficiência. As inscrições são gratuitas. A seleção pública acontece dia 16 de abril, com mostra de trabalhos e análise de critérios.

Aumento de 4,3% na Páscoa em Caxias

A pesquisa de Páscoa, promovida pela CDL Caxias do Sul, demonstra aumento de 4,3% na pretensão de compras em relação ao ano passado. Com média de três produtos por pessoa, o tíquete médio deverá ficar em R$ 212,61, alta de 8,2% sobre o ano anterior, motivado pelo aumento no preço do cacau. Dentre o público que irá presentear com chocolate (89,9%), os ovos continuam sendo a principal opção de compra, mas vem perdendo espaço nas cestas.