GND investe em terreno raro

A GND Incorporadora lançou o Ybá Orla Residences, um empreendimento de 104 unidades em uma das regiões mais dinâmicas de Porto Alegre, na Avenida Borges de Medeiros. O terreno é considerado uma “joia rara” por ser uma das últimas áreas disponíveis no corredor de edifícios da avenida. De acordo com o diretor da GND, Giovani Deboni, o investimento no Ybá é de R$ 50 milhões e a entrega da obra será até o fim de 2026. O Ybá possui Certificação Diamante em Sustentabilidade Ambiental, selo concedido pela prefeitura de Porto Alegre, pois terá telhado verde, captação da água da chuva, redução do efeito de ilhas de calor e acessibilidade, entre outros fatores.

O Hino de Porto Alegre

Em homenagem aos 252 anos da capital gaúcha, um grupo de estudantes irá presentear a cidade com a releitura de um dos símbolos oficiais do município, o Hino de Porto Alegre. Os alunos apresentarão a produção musical diretamente ao prefeito Sebastião Melo nesta segunda (18). É para aproximar a memória da cidade às novas gerações. E conta com a participação de renomados artistas porto-alegrenses, como Rafael Malenotti (Acústicos & Valvulados) e Thedy Corrêa (Nenhum de Nós).

Ouro para Nova Aliança

Um dos concursos de vinhos mais prestigiados e tradicionais do mundo acaba de reconhecer o Santa Colina Brut Rosé 2023, da Cooperativa Vinícola Nova Aliança, de Fores da Cunha (RS), com Medalha de Ouro no 30º Vinalies Internationales 2024. Esta é a primeira vez na história da vinícola que um de seus espumantes conquista uma distinção como esta na terra do champagne, creditada à posse da nova diretoria e ampla reestruturação.

A volta de hábito antigo

Embora pareça um hábito ultrapassado, ferver a água antes de bebê-la pode ser uma medida crucial para garantir a saúde, especialmente em tempos de crescente preocupação com a qualidade da água potável. Um estudo recente reforça essa necessidade, alertando para a presença de microplásticos em águas engarrafadas e de torneira em todo o mundo.

Câmara Brasil-Canadá

A Câmara de Comércio Brasil-Canadá (CCBC) irá inaugurar seu quinto escritório de representação regional no Brasil. Depois do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Distrito Federal e Paraná, o Rio Grande do Sul foi o estado escolhido. O objetivo do Chapter RS é intensificar as relações bilaterais entre a Região Sul e o Canadá. O lançamento acontecerá amanhã (19) com um coquetel na Casa de Cultura Mario Quintana, juntamente com a abertura da exposição “Olhares Cruzados: Imagens de Duas Culturas”.

Os resultados da Vitrola

Com o fechamento do balanço de resultados de 2023, a Vitrola, editora e distribuidora de livros, celebra um período de muitas conquistas. A empresa gaúcha registrou a comercialização de mais de 1,5 milhão de livros no período. As vendas aconteceram através dos seus mais de 3 mil pontos de vendas espalhados no RS, Santa Catarina, Paraná e São Paulo, além de e-commerce próprio e de parceiros.

Bioenergia e biocombustíveis

Vem aí a BiotechFair – Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis, nos dias 4, 5 e 6 de junho, no Centro de Eventos da Fiergs (RS). Ela terá expositores de fontes renováveis de energia, com destaque para biodiesel, biomassa, biogás, etanol, biometano, biometanol, bioquerosene e hidrogênio verde, além de um Congresso sobre o tema. Durante a Expodireto, o governo gaúcho assinou um termo de apoio institucional ao evento, que tem como um dos focos o potencial da geração de energia renovável a partir das atividades envolvendo o agronegócio.