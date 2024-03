Wi-FI gratuito para turista

Bom dia! Aqui tem Wi-Fi? Agora vai ter! Essa é a proposta do protocolo de intenções assinado nesta segunda-feira pelos ministros do Turismo, Celso Sabino, e das Comunicações, Juscelino Filho. Batizada como "Conheça o Brasil: Conectado", a iniciativa prevê a melhoria da conectividade de internet e a disponibilização de rede Wi-Fi gratuita em destinos e locais turísticos estratégicos. como, por exemplo, parques naturais e urbanos, aeroportos, atrativos turísticos e áreas de grande fluxo de turistas. A ideia é a construção de PPPs para investimentos em infraestrutura de telecomunicações, viabilizando esta oferta.

Gestores moveleiros

Com apoio das entidades Movergs e Sindmóveis, o CEO do marketplace Madeira Madeira, Daniel Scandian, fará uma palestra gratuita em Bento Gonçalves voltada para empresários e gestores do setor moveleiro. O evento, que terá parcerias lucrativas como tema, será no dia 19 deste mês, às 16h30min, no DallOnder Grande Hotel (rua Herny Hugo Dreher, 197, bairro Planalto). Inscrições pelo site das entidades.

Imóveis compactos

Nos últimos anos, uma mudança significativa tem ocorrido no mercado imobiliário, com uma crescente demanda por imóveis compactos. Essa tendência está sendo impulsionada por diversos fatores, incluindo mudanças demográficas, preferências de estilo de vida e condições econômicas. Muitos investidores têm procurado comprar pequenas casas ou apartamentos, para lucrar com essa fatia do mercado.

Unicred em São Luís

No próximo dia 21 deste mês, a Unicred Integração registrará mais um marco na sua história: a inauguração da primeira agência em São Luís, no Maranhão. É no Millennium Corporate Tower, avenida dos Holandeses, com salas de reuniões, consultoria financeira, assessoria de investimentos e coworking voltados aos cooperados. Esta será a sua 19ª unidade de atendimento.

Inteligência tributária

A Becomex, uma empresa de tecnologia e negócios que utiliza a inovação para superar desafios tributários, inaugura sua sede em Porto Alegre hoje, na avenida Nilo Peçanha, bairro Chácara das Pedras. Com origem em São Paulo, a empresa viu seu faturamento saltar de R$ 7 milhões para R$ 15 milhões em quatro anos. Na inauguração, haverá um ciclo de palestras focadas no tema tributário para os principais players da indústria do Estado.

Plantão de vendas TGD e ecoponto

O novo plantão de vendas da TGD, localizado na rua Cabral, 60, local onde em breve será erguido o aguardado empreendimento Season, não é apenas um espaço para conhecer detalhes sobre os imóveis da construtora. Agora, ele também se tornou um ponto de apoio para uma iniciativa louvável: a coleta de tampinhas plásticas que serão doadas para o Instituto da Criança Com Diabetes (ICDES).