Em uma iniciativa que começou ainda em 2023, os 2,5 mil alunos da rede pública de Encruzilhada do Sul passaram a receber o cartão Realiza Mais Educação. Carregado com R$ 200,00 por semestre, permite a compra de material escolar no comércio local. Como são duas recargas ao ano, a estimativa é de que seja investido R$ 1 milhão nesse processo. Além disso, todos os alunos da rede receberam kit uniforme, com recursos de R$ 505 mil. A primeira entrega ocorreu em 2022, com investimento de R$ 626 mil.

Cenário econômico de 2024

Sindicato das Sociedades de Fomento Comercial - Factoring do RS (Sinfac-RS) promove nesta terça-feira um encontro dos associados da entidade com a economista-chefe da Fecomércio, Patrícia Palermo, quando ela apresentará o painel "Cenário econômico 2024: o que podemos esperar". Será no Dado Bier - Espaço 1995, ao meio-dia.

Eventos Unicred Gravataí

A Unicred Porto Alegre realiza, nesta quinta-feira, o InvestTalks, uma série de eventos voltada a cooperados e convidados. Com o tema "Cenário Econômico e Perspectivas 2024", o encontro acontece às 19h30min, no Hotel Intercity Shopping Gravataí, em Gravataí. Este encontro contará com os especialistas e consultores da Unicred, bem como com a participação de Guilherme Macedo e Roberto Walter, da Vokin Investimentos.

Crescimento na odontologia

Ao completar 30 anos, a MK Life - empresa gaúcha especializada em equipamentos e produtos para odontologia - inaugura nova sede no bairro 4º Distrito, em Porto Alegre. Com investimentos de R$ 15 milhões e a instalação de nova área física - que passa de 1 mil m² para 2 mil m² - a empresa foca sua atividade na adequação à demanda de mercado. E, para isso, instala um centro de distribuição, mais laboratórios e aumento da linha de distribuição hoje de 60 mil unidades/mês.

O bom e velho pendura

O sistema financeiro brasileiro é um dos mais avançados do mundo. O que muita gente não imagina é que, em tanta modernidade, ainda haja centenas de estabelecimentos aceitando o bom e velho fiado, ou pendura, em pequenas cidades do Interior e nas periferias das grandes cidades. Segundo levantamento com 7 mil empresas em todo o Brasil pela Web Automação, mais de 400 estabelecimentos aceitaram o fiado como método de pagamento em 2023, transacionando mais de R$ 4,3 milhões.

Conselheiros da Amcham

A unidade regional da Amcham irá celebrar nesta terça-feira a posse de seus novos conselheiros no Grêmio Náutico União em Porto Alegre. O engenheiro Walter Lídio Nunes passará a presidência ao empresário José Renato Hopf, co-fundador da 4all e presidente do South Summit Brazil. O evento marcará ainda a alteração oficial do seu nome para Amcham Rio Grande do Sul, refletindo sua expansão.

Gerdau 25 anos na Bolsa de NY

A Gerdau celebra os 25 anos de presença na Bolsa de Valores de Nova York. Sua entrada na mais prestigiada instituição de mercado do mundo em 10 de março de 1999 foi realizada em um momento em que a organização fortalecia seu processo de internacionalização e ampliava sua capacidade produtiva no mercado norte-americano.

Convenção Regional de Supermercados

Grandes confraternizações setoriais e valiosas oportunidades de relacionamento e negócios, a Convenção Regional de Supermercados e o Ranking Agas movimentam o setor gaúcho no primeiro semestre deste ano. Pela primeira vez em Bento Gonçalves, os eventos realizados pela Agas começam a ter seus ingressos vendidos. A programação será de 8 a 10 de abril no Parque de Eventos.