Miolo além das fronteiras

Há mais de 30 anos, a Miolo ultrapassou as fronteiras brasileiras, levando a marca do vinho brasileiro a outros países. A primeira remessa, em 1993, foi de 700 garrafas do Miolo Reserva Merlot, o primeiro lançado pela vinícola. Hoje, a vinícola está presente em 32 países da Europa, Ásia, América, Oceania e África, sendo a maior exportadora de vinhos finos brasileiros. Todos os anos, mais de 600 mil garrafas saem do Brasil. Para ampliar a presença, a empresa segue participando das principais feiras de vinho. É o caso da Prowine, em Dusseldorf, na Alemanha, onde o Export Manager da Miolo, Lucio Motta, estará, de 10 a 12 de março.

Franqueadas brasileiras

Metade das unidades franqueadas brasileiras é gerida por mulheres, conforme o Sebrae, e são bastante elogiadas pelas franqueadoras - as redes que concedem a elas o direito de uso de suas marcas. A maioria das bandeiras associadas à ABF comandadas por mulheres tem desempenho superior às geridas por homens, e não há segmentos em que elas não possam atuar com desenvoltura.

Comando nas empresas

As mulheres ocupam 37% dos postos gerenciais de nível sênior e médio no Brasil, conforme os dados mais recentes da OIT. Mesmo que o período da pandemia tenha segurado um pouco esse avanço, felizmente, o nosso País está dentro de uma tendência presente nas nações desenvolvidas: o crescimento das mulheres em cargos de comando nas empresas.

Solar é 17% da matriz

O Brasil acaba de fortalecer sua posição na transição energética global, ao atingir a marca histórica de 40 gigawatts (GW) de potência instalada operacional da fonte solar fotovoltaica, somando grandes usinas solares e sistemas de geração própria de energia em telhados, fachadas e pequenos terrenos, reporta a Absolar. Segundo seu mapeamento, a participação da fonte solar já equivale a 17,4% da matriz elétrica brasileira.

A vindima de Gramado

Encerrou no dia 3 deste mês a terceira edição da Vindima, em Gramado. Com a participação de sete vinícolas gramadenses, foram 25 dias de festas da colheita da safra da uva. A Gramadotur, autarquia municipal que realiza o evento, comemora os resultados e anuncia a nova data do evento: de 21 de fevereiro a 16 de março de 2025.

Sustentabilidade na Fimec 2024

A 47ª Fimec firmou parceria com a empresa Ambiente Verde, que terá espaço para apresentar como é possível inovar com o reaproveitamento de resíduos da indústria calçadista e de plásticos da coleta seletiva, transformando-os em insumos e produtos. Além disso, 90% da sinalização visual e das lixeiras da Fimec serão desses materiais sustentáveis produzidas pela empresa. A feira vai de 12 a 14 deste mês na Fenac, em Novo Hamburgo.