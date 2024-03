Mulheres no Santa Inês

O Colégio Santa Inês de Porto Alegre irá promover o Bazar do Empreendedorismo Feminino pela segunda vez. Será neste Dia Internacional da Mulher junto com todas as outras ações da campanha "Mulheres que Inspiram" como forma de lembrar a todos do papel das mulheres na economia e geração de renda. A estrutura será organizada nas dependências da escola, das 9h30min às 18h, quando o colégio irá abrir as portas para toda a comunidade inesiana. As expositoras são mulheres da comunidade escolar - mães, estudantes e colaboradoras - à frente do seu próprio negócio ou de atividade autônoma.

Cultura na Santa Casa

Celebrando 10 anos de atividades, o Centro Histórico-Cultural Santa Casa (RS) prepara uma série de atividades especiais para o público em 2024. Com início já na próxima segunda-feira (11), o projeto Humanidade CHC - Discussões Necessárias é o primeiro de uma programação bimensal em 5 diferentes ciclos temáticos, para discutir importantes temas norteadores da arte e da cultura. A programação é gratuita com ingressos na Sympla.

A Vivo apoia o União

A Vivo é a mais nova patrocinadora do Clube Grêmio Náutico União de Porto Alegre (GNU). A marca, que acredita e apoia o esporte, expande sua atuação no segmento com um aporte ao projeto olímpico de natação do GNU, por meio do incentivo fiscal. A nadadora Viviane Jungblut é uma das atletas da agremiação que já está classificada para os Jogos de Paris. O Grêmio Náutico União tem mais de 117 anos de história e é o terceiro maior clube sócio esportivo do País, com mais de 30 mil associados.

Apoio da Defesa Civil

A Defesa Civil estadual, representada pelo coronel Adriano Zanini, está disponível para ajudar no apoio à liberação de recursos para ações de mitigação e prevenção climática em nível estadual e federal. A garantia foi dada na reunião do Fórum de Defesa Civil da Granpal, onde foram discutidos esclarecimentos específicos e encaminhadas demandas dos municípios, em comunicação direta com a entidade, conforme explicou o diretor geral Evaldo Rodrigues de Oliveira Júnior.

Santa Clara ampliada

A Cooperativa Santa Clara, de Carlos Barbosa (RS), amplia a rede e inaugura supermercados em Salvador do Sul e Barão. Prestes a completar 112 anos, a empresa chega à marca do 13º e 14º supermercado. Na loja de Salvador do Sul são 1.800 metros quadrados e sete caixas. Já a loja de Barão tem 600 metros quadrados e três checkouts. Ambos dispõem de estacionamento. Os novos empreendimentos carregam a mesma identidade e modernidade da rede, juntamente com alguns itens tradicionais que fazem parte da cultura local.

Nova UBS em Gramado

A estrutura da nova Unidade Básica de Saúde do bairro Carniel de Gramado já começa a chamar a atenção de quem passa pela Rua Evaristo Saturne da Silva. A obra avança com agilidade e está em fase estrutural, tendo a conclusão prevista para o final do ano. Quando pronta, a unidade que atenderá até 4,5 mil pessoas do bairro e da região será uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) com equipe multiprofissional.

Expansão das Lojas Quero-Quero

Seguindo a estratégia de investimento com foco no longo prazo, a Lojas Quero-Quero inaugurou 28 novas unidades durante o ano passado - 13 no Paraná, 6 no RS, 4 em Santa Catarina, 3 em São Paulo e 2 no Mato Grosso - e reformou 38 lojas, fechando o ano com 552 lojas em operação, em 464 cidades, nos cinco estados localizados nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do País, segundo o CEO Peter Furukawa. E em paralelo, a empresa inaugurou ainda 6 usinas fotovoltaicas.