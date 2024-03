Corrida do Tampinha Legal

As ruas de Porto Alegre serão palco para centenas de corredores que participarão da POA Plast RUN, no próximo domingo, a partir das 7h. Promovido pelo Sinplast, o evento conta com o apoio do Instituto SustenPlást, que estará presente com os programas socioambientais Tampinha Legal e Copinho Legal. Em paralelo ao evento, o Instituto SustenPlást promoverá gratuitamente o Encontro de Multiplicadores Tampinha Legal, através de uma oficina gratuita para a confecção de andadores com tubos de PVC. O POA Plast RUN acontece na Avenida Edvaldo Pereira, a Beira-Rio.

Show da Catedral de Canela

A Catedral de Pedra de Canela (RS) ganha um show residente de som e luz a partir desta sexta-feira. A Luminata é gratuita com duas apresentações diárias, às 20h e 21h, tendo como cenário a fachada da Catedral. A estreia da atração acontece na temporada de Páscoa, e o espetáculo "Via Domini - Os Caminhos do Senhor", vai até 7 de abril, com patrocínio exclusivo da Florybal. A iniciativa é da empresa canelense Ilumina Canela Espetáculos.

Bom Princípio Alimentos

A Bom Princípio Alimentos segue firme na missão de ampliar sua presença global. E, já neste primeiro trimestre, consolida sua estratégia de expansão na América do Norte, participando da Expo Antad 2024, que acontecerá de 12 a 14 deste mês em Guadalajara, México. Entre os focos da indústria de Tupandi está a formação de novas parcerias comerciais nos setores hoteleiro e food service, além de estabelecer conexões com importantes players locais.

Chocoland Hotel Gramado

O clima de Páscoa já começa a se formar no Chocoland Hotel Gramado. O castelo prepara ampla programação que inicia nesta quinta-feira e segue até 31 deste mês, contemplando atrações para crianças, adultos e momentos em família. Localizado na Capital Nacional do Chocolate Artesanal, o primeiro hotel inteiramente temático do chocolate no Brasil se destaca ainda mais nesta data.

Fórum da Liberdade 2024

A venda de ingressos para o Fórum da Liberdade 2024 terá seu terceiro lote aberto nesta sexta-feira. Atualmente, os bilhetes do segundo lote custam a partir de R$ 109,00 (R$ 54,50 a meia-entrada), enquanto o almoço de abertura do evento está por R$ 549,00. O Fórum é o maior palco de debates políticos, econômicos e sociais da América Latina, e será realizado em 4 e 5 de abril na Pucrs, em Porto Alegre.

Reposição de elevadores

A DHL Supply Chain assumiu a gestão logística da área de peças de reposição de elevadores e demais equipamentos de mobilidade da TK Elevator. Em média, são realizadas 3,9 mil entregas por mês em todo o País, por meio do Service Logistics, responsável por desenhar e implementar soluções para a cadeia de suprimento de pós-vendas e de produtos de alta criticidade. A coleta é feita na planta da TK Elevator, em Guaíba (RS), e no armazém da empresa, em São Paulo (SP). As entregas feitas pela DHL usam os modais rodoviário e aéreo com o apoio de mais de 5 mil veículos e 26 filiais em todo o País.

Azeite gaúcho de oliva em sachê

As marcas Capolivo e Domenico Azeites acabam de lançar o Azeite de Oliva Extravirgem Capolivo em sachê. A novidade permite desfrutar de um azeite de qualidade e reconhecimento internacional em qualquer momento e lugar. Para explorar o sabor do premiado Arbequina produzido na Fazenda Tarumã da Boa Vista, em Canguçu (RS), as marcas desenvolveram uma embalagem prática com monodoses de 10 ml. Para a degustação de novos consumidores, a Capolivo disponibiliza sachês gratuitos em seu site só com o custo do frete.