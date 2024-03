A incorporadora ABF Developments entregará, no próximo dia 12 deste mês, às 18h, o primeiro residencial sênior premium do Brasil e da capital gaúcha, o Magno Três Figueiras. Localizado na Rua Carlos Huber, 173, bairro Três Figueiras, o empreendimento combina atendimento de alto padrão, serviços de cuidado e bem-estar, aliado a um ambiente com arquitetura sofisticada, que integra hospitalidade e cuidados. A gestão operacional do residencial será da São Pietro Saúde, instituição reconhecida pela excelência no atendimento e assistência à saúde, aliando qualidade, inovação, alta tecnologia e humanização.

Uso da Internet das Coisas

Até 2030 o número de dispositivos de Internet das Coisas (IoT) em uso atingirá 30 bilhões, triplicando os números registrados em 2020, segundo relatório de 2023 da Statista - plataforma alemã de dados. Esse crescimento contínuo é impulsionado pela crescente conectividade de sensores e sistemas, especialmente no ambiente empresarial, prometendo significativos ganhos de eficiência e insights inovadores.

Lojas modulares da CVC

A CVC anuncia um novo modelo de lojas para quem deseja empreender com a maior operadora de viagens do País: as lojas modulares. A nova opção representa, além de economia, a possibilidade de construção em diversos ambientes, especialmente externos, como estacionamentos de shoppings, postos de gasolina, hipermercados e atacarejos, além de terrenos e áreas abertas, com montagem em até 24 horas.

Quadras de beach tennis

As obras para instalação de quatro novas quadras de beach tennis no Parque Mascarenhas de Moraes, localizado no bairro Humaitá, de Porto Alegre, estão em andamento. Devido aos impactos das chuvas em janeiro, a previsão para a finalização do calendário de intervenções no local foi prolongada.

Liderança da marca Fiat

A Fiat repetiu em fevereiro a liderança no mercado brasileiro de veículos, com 22% de market share e 34.328 unidades emplacadas, 11% a mais do que em janeiro e vantagem superior a 10 mil unidades sobre a segunda posição. O topo voltou a ser da Fiat Strada, com 8.568 unidades. E a Fiat teve ainda outros dois modelos no Top 5: Argo, em terceiro com 6.507; e Mobi, em quarto com 6.288.

Uma ação do Marista Brasil

O ano letivo recém-começou e com ele a necessidade de equilibrar o tempo entre os estudos e o uso da internet. Na última semana, uma ação do Marista Brasil movimentou as escolas e colégios de todo o Brasil: mais de 30 mil estudantes assistiram a uma palestra e falaram sobre as relações e emoções no ambiente virtual. No RS, 10 instituições do grupo aderiram à iniciativa, reunindo seis mil alunos. A ação faz parte da Campanha Cuidado e Proteção, que engloba quatro diferentes projetos de cuidado psicossocial.