Negócios Brasil x EUA

Com o apoio do escritório Miguel Couto Advogados Associados, Porto Alegre recebe nesta terça-feira, dia 5 de março, o evento "Road Show: Como Ingressar no Mercado Americano", uma realização da Câmara do Comércio da Flórida (EUA). O encontro, que é gratuito e irá acontecer das 8h30min às 12h no Centro de Eventos do CIEE, tem como objetivo assessorar e incentivar médios e pequenos empresários, executivos e empreendedores que desejam internacionalizar seus negócios. Serão abordados aspectos legais imigratórios, temas jurídicos, tributários e financeiros. Interessados em participar podem se inscrever pelo link: https://abre.ai/i1l0.

A liderança feminina

A CDL Mulher Caxias do Sul traz pela primeira vez à cidade a palestrante e mentora Dafna Blaschkauer, campeã brasileira de tênis, autora do best seller Power Skills e primeira diretora de Vendas da Apple no Brasil e da Nike para Ásia, Pacífico e América Latina. No dia 12 de março, às 19h, ela sobe no palco Teatro do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG) para falar sobre liderança, habilidades e alta performance. O evento gratuito tem vagas limitadas e é exclusivo ao público feminino.

Cancelamento de voos

A quantidade de passageiros afetados por cancelamentos de voos nos aeroportos brasileiros chegou a 35,2 mil no Carnaval deste ano (9 a 14 de fevereiro) contra 23,9 mil do mesmo período do ano passado (17 a 22 de fevereiro), apontando alta de 47,3%, conforme a AirHelp. O levantamento mostra que 1 em cada 20 passageiros foi afetado por cancelamentos. O número é superior ao verificado no mesmo período de 2023, quando 1 em cada 45 passageiros passou pela mesma situação.

Estratégia da Dell Anno

A estratégia de internacionalização da Dell Anno acaba de ganhar um novo capítulo. A marca gaúcha é uma das parceiras da série The Art of Design, assinada pela Gallery, principal plataforma de streaming dedicada à arquitetura e ao design no mundo. Ao longo do ano a produção apresentará uma seleção de projetos brasileiros que leva a assinatura de arquitetos parceiros da Dell Anno, que também está presente na composição dos ambientes.

Resistência da Plaenge

A Plaenge, maior construtora de capital fechado do País e atuante no Estado desde 2021, usa métodos construtivos e negocia com fornecedores para erguer prédios resistentes às mudanças climáticas. Com expertise em cidades úmidas, como Curitiba (PR), ou com terremotos, como Santiago, no Chile, o know-how está sendo adaptado às características do Rio Grande do Sul nos empreendimentos em construção e a serem lançados no Estado.

Loja de materiais gráficos

O Boulevard Assis Brasil acaba de receber a Graphic Store. A empresa, que inaugura no shopping sua quarta unidade na Capital, já opera há mais de 25 anos, oferecendo materiais gráficos personalizados e entrega em até 24 horas. Dentre os serviços oferecidos, estão cópias, impressões e confecção de materiais personalizados, como adesivos, banners, agendas, folders, panfletos e carimbos. A loja funciona de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h.

A Força da Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial e sua capacidade de mudar a operação das empresas do setor de consumo e varejo é um dos destaques da 27ª pesquisa global com CEOs da PwC. Os líderes do segmento sinalizam uma perspectiva de avanço no uso dessa tecnologia para os próximos 12 meses. Para 50% dos respondentes, a IA generativa vai melhorar a qualidade dos produtos e serviços. Mesmo assim, no Brasil, apenas 23% deles disseram já tê-la adotado em toda empresa, enquanto a média no mundo é de 32%.