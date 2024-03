Rastreabilidade dos alimentos

Embora a rastreabilidade ganhe cada vez mais importância nas cadeias produtivas, dados da Embrapa, do Sebrae e do Inpe, de 2020, indicam que só 33% dos agricultores brasileiros mostram interesse em iniciar ou fortalecer processos de certificação e rastreabilidade. Acontece que a agricultura familiar representa 23% da produção agropecuária do País, com 77% dos estabelecimentos agrícolas e 23% da área agropecuária, segundo a Conab. E para pequenos e médios produtores rurais, que representam parte importante do mercado nacional, a rastreabilidade ainda é incipiente. Mas, apesar das dificuldades, este é um caminho sem volta.

O turismo em Portugal

Queli Giuriatti, assessora de imprensa gaúcha de hotéis, participa da feira BTL ( em Lisboa, Portugal) para renovar conhecimentos e acompanhar visitas técnicas com a comitiva da Setur de Santa Catarina à cidade de Nazaré, representando o Hotel Morada dos Canyons, de Praia Grande. Vai ainda visitar os hotéis Casa do Vinho e Palácio de Sintra, da rede Swan Hotéis, em Sintra.

Curso de parrilla criolla

O projeto El Topador está de volta com sua agenda de cursos presenciais de Parrilla Criolla em Porto Alegre. Serão três encontros no primeiro semestre: dias 19 de março, 16 de abril e 14/ de maio. Os temas incluem o manejo do fogo e a temperatura da brasa, tipos de grelha e suas funções, variedades de lenha e suas aplicações, seleção criteriosa de carne, características dos cortes e técnicas de preparo. O destaque dos cursos é a experiência completa de degustação.

Novo gestor acadêmico

A Estácio RS tem novo gestor acadêmico: Marcos Quadros. Bacharel em Ciência Política, com mestrado, doutorado e pós-doutorado na área, ele ingressou na Estácio em 2021 na Unidade de Belo Horizonte (MG), onde foi pró-reitor de Graduação e Gerente Acadêmico. No final de 2023 foi convidado a desempenhar a mesma função em Porto Alegre, onde nasceu.

Spaccio RAR Gramado

O presidente executivo da RAR, Sérgio Martins Barbosa, e a empresária Carolina Porsch foram os anfitriões, na noite desta quarta-feira, da abertura da nova unidade Spaccio RAR Gramado, que oferece em 300m² ampla gama de serviços, incluindo empório, trattoria, espaço kids, o café Spaccio RAR e um wine bar.

Espumante Ricordi 30 Cuvée Nature

Reconhecida por unir gastronomia e arte, a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança (ARBL) comemora 30 anos no dia 4 de março com brinde especial: o lançamento do espumante Ricordi 30 Cuvée Nature, criação única em parceria com a Miolo. O espumante é uma combinação de uvas das variedades Pinot Noir (60%) e Chardonnay (40%), cultivadas na Denominação de Origem do Vale dos Vinhedos, e estará disponível nos restaurantes associados pelo País a partir de março.