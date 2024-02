Garrafas PET nos calçados

Mais de 17 milhões de garrafas PET já foram recicladas a partir de uma tecnologia da Artecola. A indústria química de Campo Bom usa o resíduo de PET como parte da matéria-prima para fabricar contrafortes, que são usados na estruturação de calçados. Cada 1.000 pares fabricados com o produto sustentável representam 400 garrafas recicladas. Grandes marcas, como Arezzo e Beira Rio, já utilizam esse tipo de material em algumas de suas coleções. Este é apenas um exemplo de produto sustentável desenvolvido pela companhia, que hoje se identifica como Multilatina e mantém nove plantas em seis países.

Inovações sustentáveis

A Artecola busca promover mudanças tecnológicas nos mercados em que atua a partir de inovações sustentáveis, o que se reflete em resultados: 84% da receita líquida vêm delas. Recentemente, também conquistou a condição de empresa Carbono Neutro, neutralizando suas emissões de gases de efeito estufa (GEE).

Proteção na velhice

Embora o Brasil seja um dos países que mais rapidamente envelhecem, o investimento em uma vida mais tranquila na idade madura ainda é reduzido na população, mesmo entre quem já conta com recursos de proteção. Pesquisa realizada pela Bradesco Vida e Previdência revela que, das pessoas que possuem algum tipo de seguro, só 15% declararam ter um plano de previdência privada, e outros 10% afirmaram que ainda pretendem adquirir.

Medicina humanizada

A Clínica Santa Ágata será uma opção de excelência para o tratamento integral e humanizado em oncologia e mastologia em Caxias do Sul. Com nome inspirado na padroeira das pacientes de câncer de mama, a boa nova estreia no dia 7 de março, no W Tower. O empreendimento é idealizado pelos médicos Maximiliano Kneubil e Janaina Brollo com investimento de R$ 1 milhão.

Preço decide a compra

Novo levantamento dos hábitos de compra dos brasileiros em supermercados realizado pela Neogrid, em parceria com o Opinion Box, mostra que o preço, mencionado por 66%, é o fator que mais influencia a decisão do consumidor, seja no varejo físico ou online. Ele é seguido de perto pela qualidade do produto (60,1%), promoções e descontos (59,8%).

Loteamento Ecolife Guaíba

A cidade de Guaíba (RS) vai receber um novo empreendimento imobiliário. Localizado na margem da BR-116, o loteamento Ecolife Guaíba ocupará uma área de 191.543 m2, desenvolvido em parceria entre a Cotiza, de Porto Alegre, e a Villa Urbanismo, empresa com atuação em 23 estados. O empreendimento, com lançamento na primeira quinzena de março, terá R$ 65,6 milhões em investimentos e vai gerar 80 empregos diretos durante e após o lançamento, e outros 300 indiretos. Além do fácil acesso e proximidade da Capital, ele está em uma região já com uma infraestrutura desenvolvida.