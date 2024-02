Professor do Amanhã na UCS

A Universidade de Caxias do Sul (UCS) foi habilitada para o Professor do Amanhã, programa do governo do Estado que objetiva formar novos docentes para suprir carências da rede pública de Educação Básica do RS. A UCS teve suas propostas contempladas em todos os cursos de licenciatura dispostos no edital, o que resulta em 97 vagas divididas em: História, Letras, Português e Matemática, a serem oferecidos em Caxias do Sul; Ciências Biológicas, em Caxias do Sul e Bento Gonçalves; e Geografia, no Campus de Bento. As aulas começam já em março.

Ombudsman no escritório

Escritório de advocacia com sede em Curitiba está entre os primeiros do Brasil a contar com um profissional ombudsman. O objetivo do Andersen Ballão Advocacia, que completa 45 anos em 2024, é abrir novo canal de transparência e relacionamento com o cliente, fazendo a ponte entre o advogado e o cliente nos conflitos relacionados aos serviços solicitados.

O chimarrão na Famurs

Em meio a debates sobre o desenvolvimento dos municípios, prefeitos e demais autoridades que participam da Assembleia de Verão promovida pela Famurs, em Xangri-lá esta semana terão a oportunidade de mergulhar no mundo do chimarrão. A corte da Festa Nacional do Chimarrão - que ocorre em maio em Venâncio Aires - e a Escola do Chimarrão estarão no local ensinando variadas formas de preparar um mate. A escola já patenteou 36 tipos.

Wine agora em Salvador

Wine, maior clube de assinatura de vinhos do mundo, com 397 mil assinantes, acaba de inaugurar em Salvador (BA) mais uma loja física. A partir de agora, os apaixonados por vinho na capital baiana terão a oportunidade de vivenciar uma experiência completa de consumo e degustação.

Mulher preside Seprorgs

A empresária Marice Fronchetti é a segunda mulher, em 37 anos, a assumir a presidência do Seprorgs, principal entidade das empresas de Informática do RS. Além dela, foi a empresária Gisele Oliveira nos anos 90. O que, junto com os temas da entidade, reforça a pauta de trabalho pelo aumento da presença da mulher na TI, onde elas são minoria nos cursos, nos empregos e nos cargos de gestão.

Pioneiros em robótica educacional

A stemOS, empresa gaúcha de Novo Hamburgo e pioneira em robótica educacional no País, chega a Brasília para participar do Festival Sesi de Educação, de 28 deste mês a 2 de março. Com o propósito de levar programas e competições de robótica a crianças e jovens do País, a stemOS tem envolvimento direto em duas competições do evento: FIRST® Robotics Competition e FIRST® Tech Challenge. A empresa promoverá ainda a importação de materiais para as competições, a preparação das arenas de competição e a seleção de voluntários.